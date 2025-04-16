Соответствующие решения приняты в ходе сессии Одесского горсовета 16 апреля 2025 года.

45 из 47 присутствующих в зале депутатов поддержали создание единого департамента градостроительства и земельных отношений. Он образован путем объединения департамента земельных ресурсов и департамента архитектуры и градостроительства.

Причиной слияния этих разных департаментов в один чиновники называют изменения законодательства, которое с 2020 года постепенно объединяет градостроительную и земельную сферы в одну.

Еще одной причиной оптимизации департаментов называют невозможность найти кандидата на пост Главного архитектора Одессы.

Также сегодня депутаты единогласно и без обсуждения приняли проект решения «О создании Департамента по вопросам мобилизационной подготовки, ведения воинского учета и оборонной работы Одесского городского совета».

По словам источников в горсовете, новый исполнительный орган будет вести первичный учет военнообязанных, резервистов и призывников, проживающих в городе. Собирать информацию о них будут по месту жительства, а не прописки. Еще одна из основных функций – бронирование.

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