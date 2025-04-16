Кандидатуру Сергія Оришича підтримали депутати на сесії міськради, що відбулася сьогодні, 16 квітня.

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Як пише «Думська», 39-річний Оришич отримав депутатський мандат автоматично, оскільки на місцевих виборах 2020 року був 11-м номером у списку партії «Слуга народу».

Одеська компанія «СД Строй», що належить новообраному депутату міськради, займається будівництвом і ремонтом, а інша — «СД Строй Плюс», директором якої також є Сергій Оришич, — це агентство з нерухомості.

«СД Строй» була зареєстрована у 2016 році й виграла кілька підрядів на ремонтні роботи на суму понад 200 тисяч гривень у 2020 та 2021 роках, після чого в аукціонах не перемагала.

Окрім цього, Оришич є бенефіціаром кількох компаній у Києві та Харкові, а також був засновником «Всеукраїнського союзу фахівців, які піддалися люстрації», що припинив діяльність у 2020 році.

Нагадаємо, 5 лютого 2025 року, під час чергової сесії Одеської міської ради, відомий одеський артист і шоумен, представник партії «Слуга народу» Олег Філімонов склав депутатські повноваження. Своє рішення він пояснив втомою та бажанням зосередитися на творчості.

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Фото: Думська