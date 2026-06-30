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«Укрпочта» берет на себя логистику и доставку лекарств в села и отдаленные районы Одесской области.

Заказать медикаменты для родителей в селе теперь смогут родственники из других городов или даже из-за границы.

Проект предусматривает развитие механизмов именно бесплатной доставки препаратов.

Доставка лекарств «Укрпочтой» в Одесской области: как это будет работать

В Киеве руководство Департамента здравоохранения Одесской ОГА и АО «Укрпочта» подписали Меморандум о сотрудничестве. Главная идея — сделать так, чтобы качественная медицина не заканчивалась за чертой крупных городов.

Проект призван решить многолетнюю проблему дефицита аптек в селах. Теперь, благодаря логистической сети почтового оператора, у жителей области появится стабильный доступ к медикаментам.

Как пояснил руководитель ОГА Олег Кипер, речь идет не только о доступности лекарств в аптеках нашего региона, но и о бабушке в селе в 100 километрах от Одессы, которой ежедневно необходимы препараты для лечения хронического заболевания.

В рамках меморандума планируют развивать сервисы бесплатной доставки, поддерживать пожилых и маломобильных людей в глубинке, а также объяснять людям, как правильно и быстро оформить такой заказ.

Для многих семей это станет реальным спасением: если дети живут далеко (в других городах или за рубежом), они смогут удаленно купить и оформить доставку нужных лекарств своим пожилым родителям в село.

Напомним, Национальный банк Украины признал генерального директора АО «Укрпошта» Игоря Смелянского профнепригодным и обязал отстранить его в 5-дневный срок. В ответ Смелянский выступил с жестким заявлением, назвав решение НБУ «полной херней» и личной местью главы Нацбанка Андрея Пышного.