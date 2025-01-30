В Лиманской громаде, выполняя поручения Одесской областной военной администрации в соответствии с протоколом решений комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, коммунальщики приступили к очистке побережья от загрязнения нефтепродуктами.

После сбора загрязненный песок передадут в специализированное учреждение для дальнейшей переработки и экологического восстановления.

К встрече российского мазута в море готовится Одесский порт. Для этого предприятие закупит оборудование почти на 4,5 млн. гривен, сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

Соответствующий тендер объявил Одесский филиал Администрации морских портов Украины.

Запланирована закупка боновых заборов для локализации загрязнений в открытом море. Кроме бонов планируется приобрести причальные концы и буксирные траверсы.

Напомним, неделю назад работники Национального парка «Тузловские лиманы» обнаружили на побережье парка мазут из затонувших российских танкеров. Нефтепродукты собрали и передали на исследование в частную лабораторию Владислава Балинского.

После этого комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при Одесской областной государственной администрации провела внеочередное заседание. Руководитель Одесской ОВА поручил главам громад в случае обнаружения нефтепродуктов, обеспечить их сбор и временное хранение с последующей утилизацией.