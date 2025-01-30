У Лиманській громаді, виконуючи доручення Одеської обласної військової адміністрації відповідно до протоколу рішень комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, комунальники розпочали очищення узбережжя від забруднення нафтопродуктами.

Після збору забруднений пісок передадуть до спеціалізованої установи для подальшої переробки та екологічного відновлення.

До зустрічі російського мазуту в морі готується Одеський порт. Для цього підприємство закупить обладнання майже на 4,5 млн гривень, повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя».

Відповідний тендер оголосила Одеська філія Адміністрації морських портів України.

Заплановано закупівлю бонових парканів для локалізації забруднень у відкритому морі. Крім бонів планується придбати причальні кінці та буксирні траверси.

Нагадаємо, тиждень тому працівники Національного парку «Тузловські лимани» виявили на узбережжі парку мазут із затонулих російських танкерів. Нафтопродукти зібрали і передали на дослідження в приватну лабораторію Владислава Балинського.

Після цього комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Одеській обласній державній адміністрації провела позачергове засідання. Керівник Одеської ОДА доручив головам громад у разі виявлення нафтопродуктів, забезпечити їхній збір і тимчасове зберігання з подальшою утилізацією.