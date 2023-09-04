Новости Одессы и Одесской области

Массированная атака беспилотниками юга Одесской области: подробности (фото)

Массированная атака беспилотниками юга Одесской области: подробности (фото)

В течение ночи 4 сентября российские войска в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру юга нашего региона. Люди не пострадали.

Подробности сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции.

Разрушениям подверглись складские и производственные здания, сельхозтехника, ремонтные мастерские с последующим возгоранием. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Сейчас на местах поражений работают полицейские. Правоохранители производят осмотр разрушений, фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства совершенного россиянами преступления.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось ранее, ночью Одесщина пережила массированную атаку дронами. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 17 вражеских ударных беспилотников «Shahed-136/131».

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