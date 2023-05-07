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На что потратят 1,5 миллиарда евро, выделенных на восстановление Одесской области

На что потратят 1,5 миллиарда евро, выделенных на восстановление Одесской области

Международные организации уже выделили 1,5 миллиарда евро на восстановление социальной инфраструктуры в Одесском регионе, пострадавшей от обстрелов российских агрессоров. Указанную сумму предоставит Европейский инвестиционный банк и организации ПРОООН (программа развития Организации Объединенных Наций). В будущем могут быть выделены и дополнительные средства из других источников.

Как рассказала накануне на брифинге в Медиацентре «Украина – Одесщина» представитель ПРООН, участник программы восстановления Украины, которая финансируется Европейским инвестиционным банком, Татьяна Хоменко, на эти деньги реализуют 13 проектов.

По словам эксперта, эта программа работает в двух направлениях – капитальный ремонт, реконструкция, строительство, закупка оборудования для медицинских и образовательных учреждений, а также строительство жилья для временно перемещенных лиц.

«В Одессе эта программа работает с 2019 года, в активной фазе сейчас восстановление пяти объектов – это одна больница и четыре школы, одну из которых, школу №41, мы открыли в 2021 году. В 2023 году в рамках этой программы будет выделено более 1,5 млрд евро. Эти деньги потратят на реализацию 11-ти уже утвержденных проектов, утверждения еще двух мы ждем. Проекты министерство инфраструктуры Украины и доноры отобрали летом 2022 года»,

– рассказала Хоменко.

Она также добавила, что проекты, финансирование которых уже утверждено, включают капитальный ремонт и реконструкцию одесской инфекционной больницы, одесской клинической больницы №1, капитальный ремонт школ и детских садов. Также три проекта реализуют в Балтской громаде.

Как отметила эксперт, к сожалению, из-за вопросов безопасности подрядчиков и инспекторов эта программа пока не работает в прифронтовых южных регионах – Николаевской, Херсонской областях и в Запорожье.

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Источник: mediacenter.org.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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