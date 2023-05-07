На что потратят 1,5 миллиарда евро, выделенных на восстановление Одесской области

Международные организации уже выделили 1,5 миллиарда евро на восстановление социальной инфраструктуры в Одесском регионе, пострадавшей от обстрелов российских агрессоров. Указанную сумму предоставит Европейский инвестиционный банк и организации ПРОООН (программа развития Организации Объединенных Наций). В будущем могут быть выделены и дополнительные средства из других источников.

Как рассказала накануне на брифинге в Медиацентре «Украина – Одесщина» представитель ПРООН, участник программы восстановления Украины, которая финансируется Европейским инвестиционным банком, Татьяна Хоменко, на эти деньги реализуют 13 проектов.

По словам эксперта, эта программа работает в двух направлениях – капитальный ремонт, реконструкция, строительство, закупка оборудования для медицинских и образовательных учреждений, а также строительство жилья для временно перемещенных лиц.

«В Одессе эта программа работает с 2019 года, в активной фазе сейчас восстановление пяти объектов – это одна больница и четыре школы, одну из которых, школу №41, мы открыли в 2021 году. В 2023 году в рамках этой программы будет выделено более 1,5 млрд евро. Эти деньги потратят на реализацию 11-ти уже утвержденных проектов, утверждения еще двух мы ждем. Проекты министерство инфраструктуры Украины и доноры отобрали летом 2022 года»,

– рассказала Хоменко.

Она также добавила, что проекты, финансирование которых уже утверждено, включают капитальный ремонт и реконструкцию одесской инфекционной больницы, одесской клинической больницы №1, капитальный ремонт школ и детских садов. Также три проекта реализуют в Балтской громаде.

Как отметила эксперт, к сожалению, из-за вопросов безопасности подрядчиков и инспекторов эта программа пока не работает в прифронтовых южных регионах – Николаевской, Херсонской областях и в Запорожье.

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Источник: mediacenter.org.ua