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Масована атака безпілотниками півдня Одеської області: подробиці (фото)

Масована атака безпілотниками півдня Одеської області: подробиці (фото)

Протягом ночі 4 вересня російські війська вкотре атакували громадянську інфраструктуру півдня нашого регіону. Люди не постраждали.

Подробиці повідомили в Одеській обласній прокуратурі та поліції.

Руйнувань зазнали складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка, ремонтні майстерні з послідуючим загоранням. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Наразі на місцях поразок працюють поліцейські. Правоохоронці проводять огляд руйнувань, фіксують наслідки ворожої атаки та збирають докази скоєного росіянами злочину.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося раніше, вночі Одещина пережила масовану атаку дронами. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 17 ворожих ударних безпілотників «Shahed-136/131».

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