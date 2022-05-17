Светлый Зайчик: о состоянии Сашеньки Паскаль, пострадавшей от рашистского «прилета»

«Мама контужена, ничего не слышит, но цела. Малышка Саша в тяжелом состоянии», — вот результат еще одного рашистского ракетного «прилета» в Одесскую область. О разрушенных домах уже и говорить уже не приходится…

«Одесская жизнь»уже рассказывала о горе, постигшем семью Паскаль, когда 16 мая от ракетного удара рашистов пострадала маленькая девочка Саша (по одним данным, ей четыре года, по другим — шесть) и ее мама.

Группа «Типичный Аккерман Белгород-Днестровский» в Facebook сообщает:

«16 мая в результате ракетного обстрела пгт.Затока пострадала семья. Мама контужена, ничего не слышит, но цела. Девочка Саша в тяжелом состоянии, ей шесть лет. Милый и жизнерадостный ребенок находится в медикаментозной коме, она перенесла операцию на ноге, транспортировать в Одессу девочку пока опасно».

Юлия Боднар с огромной болью отзывается о Сашеньке: «Я знаю лично эту девочку. Очень светлый Зайчик, серьезно пострадала 16 мая при обстреле Затоки».

В Одессе и области начался сбор средств в помощь пострадавшей семье.

Анна Мартынцева пишет:

«Страшное горе, которое произошло с семьей Паскаль: девочка Сашенька, которая ходила с моей дочерью в одну группу в садике#14 в нашем городе. В результате взрыва: ребенок в коме, пожалуйста, всем небезразличным, просьба помочь всем чем можно».

Если у вас есть желание и возможность помочь, вот номер карты ее отца:

4149499397001007 Паскаль Александр Алексеевич

В соцсетях стали сообщать, что «деньги возвращаются назад» или «не проходят». Тогда знакомые семьи Паскаль сообщили номер карты мамы Сашеньки:

4149499397516228 Паскаль Мария Леонидовна

Фото: Facebook-страница группы «Типичный Аккерман Белгород-Днестровский»