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Магнитные бури в мае: станет ли опасным днем этот понедельник

Магнитные бури в мае: станет ли опасным днем этот понедельник

В мае 2023 года нас ждет несколько магнитных бурь – колебаний геомагнитного поля Земли, вызванных вспышками на Солнце. Наиболее опасные дни, по прогнозам, это период с 11 по 17 мая.

И, как сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, понедельник, 15 мая 2023 года, может оказаться неспокойным.

«Повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды», – таков прогноз на сегодняшний день.

Кому опасны магнитные бури

Чаще всего магнитные бури влияют на метеочувствительных людей, пожилых, а также тех, кто испытывает определенные хронические проблемы со здоровьем, в частности, имеет в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с артериальным давлением.

Многих людей в этот период могут мучить головные боли, мигрени, ощущение слабости, могут обостряться болезни, «скакать» давление.

Как защититься от магнитных бурь

Прежде всего нужно проверить домашнюю аптечку и убедиться в наличии необходимых лекарств (могут понадобиться таблетки от головной боли и от повышенного давления). Также не следует забывать, что в этот период могут обостряться хронические болезни.

А улучшить самочувствие могут помочь такие общие рекомендации:

  • больше гуляйте на свежем воздухе;
  • не перегружайте себя физическими упражнениями;
  • избегайте употребления алкоголя и жирной пищи;
  • следите за соблюдением режима сна;
  • принимайте контрастный душ, но только если нет проблем с сосудами;
  • пейте больше обычной воды.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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