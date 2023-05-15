Магнитные бури в мае: станет ли опасным днем этот понедельник

В мае 2023 года нас ждет несколько магнитных бурь – колебаний геомагнитного поля Земли, вызванных вспышками на Солнце. Наиболее опасные дни, по прогнозам, это период с 11 по 17 мая.
И, как сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, понедельник, 15 мая 2023 года, может оказаться неспокойным.
«Повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды», – таков прогноз на сегодняшний день.
Кому опасны магнитные бури
Чаще всего магнитные бури влияют на метеочувствительных людей, пожилых, а также тех, кто испытывает определенные хронические проблемы со здоровьем, в частности, имеет в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с артериальным давлением.
Многих людей в этот период могут мучить головные боли, мигрени, ощущение слабости, могут обостряться болезни, «скакать» давление.
Как защититься от магнитных бурь
Прежде всего нужно проверить домашнюю аптечку и убедиться в наличии необходимых лекарств (могут понадобиться таблетки от головной боли и от повышенного давления). Также не следует забывать, что в этот период могут обостряться хронические болезни.
А улучшить самочувствие могут помочь такие общие рекомендации:
- больше гуляйте на свежем воздухе;
- не перегружайте себя физическими упражнениями;
- избегайте употребления алкоголя и жирной пищи;
- следите за соблюдением режима сна;
- принимайте контрастный душ, но только если нет проблем с сосудами;
- пейте больше обычной воды.