10 признаков нехватки воды в организме

Почему важно следить за водным балансом. Что же подсказывает нам о недостаточном количестве воды в организме.
Вода является для нашего организма самым важным источником жизни. Она поставщик всех витаминов, микроэлементов и кислорода к нашим клеткам. А от качества и количества жидкости может зависеть не только наше состояние, но даже и настроение. Сегодня, чтобы пить качественную воду, можно оформить заказ воды домой, в офис или в любую другую точку. Особенно это становится популярным в больших городах, где ритм жизни не позволяет вырваться к какому-либо природному источнику питьевой воды.
Почему важно следить за водным балансом
Пренебрегая запасом необходимого количества воды, мы должны помнить, что рискуем:
- потерять эластичность и здоровый внешний вид кожи;
- ухудшить общее состояние волос;
- почувствовать боль в суставах и мышцах, особенно в процессе физических нагрузок;
- привести свой организм к обезвоживанию.
Если по каким-то причинам вы не понимаете, хватает ли вам жидкости или нет, можно это определить по специальным признакам.
Признаки нехватки воды
Что же подсказывает нам о недостаточном количестве воды в организме? Давайте разберемся. О том, что пора попить, говорят:
- Ощущение сухости во рту. Нередко его появление перед чувством жажды, особенно летом в жаркую погоду. Случается, что ощущение еще нарушает сон, и тогда вам приходится вставать ночью, чтобы восполнить нехватку жидкости.
- Очень сухая кожа. Сигнализирует о нарушении водного баланса. К тому же сухость кожи может привести к таким проблемам, как микротравмы, ожоги или развитие мозолей.
- Чувство голода. Иногда первые признаки обезвоживания организма воспринимаются как голод. Но если выпить даже небольшой объем жидкости, то это состояние быстро исчезает.
- Головная боль. Еще один важный признак дефицита жидкости. Глоток теплой воды поможет избавиться от этих неприятных проявлений.
- Боль в суставах. Конечно, необходимо понимать, что хронические болезни коленей или других частей тела вода не излечит, но точно сможет снять или облегчить болевые синдромы.
- Снижение мышечной массы тела. Так как наши мышцы состоят на 70% из воды, то когда в нашем организме наступает ее нехватка, уменьшается мышечная масса.
- Сухость в глазах. Также свидетельствует о недостатке воды в организме. Ведь наши слизистые оболочки реагируют на изменения баланса жидкости в организме гораздо быстрее, чем нам кажется. Но как только запас восполнен – симптомы быстро проходят.
- Головокружение. Часто возникает при дефиците воды. Ведь вода здесь выступает главным поставщиком кислорода к клеткам головного мозга, и нехватка воды очень быстро дает о себе знать. Однако если головокружение возникает постоянно – обратитесь к специалисту, если вы не принимаете никаких снотворных или седативных лекарственных средств.
- Сонливость и хроническая усталость. Являются важными сигналами о том, что организму очень мало энергии и воды. Достаточно будет выпить 1 стакан воды, и сразу станет немного легче.
- Проблемы с пищеварительной системой. Если жидкости мало, то желудочная кислота может причинить серьезные неприятности. Изжога или расстройство желудка могут стать следствием несвоевременного приема воды.
Помните, что не стоит пренебрегать этими симптомами и отказывать организму в воде ни в коем случае.
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