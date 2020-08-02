10 признаков нехватки воды в организме

Почему важно следить за водным балансом. Что же подсказывает нам о недостаточном количестве воды в организме.

Вода является для нашего организма самым важным источником жизни. Она поставщик всех витаминов, микроэлементов и кислорода к нашим клеткам. А от качества и количества жидкости может зависеть не только наше состояние, но даже и настроение. Сегодня, чтобы пить качественную воду, можно оформить заказ воды домой, в офис или в любую другую точку. Особенно это становится популярным в больших городах, где ритм жизни не позволяет вырваться к какому-либо природному источнику питьевой воды.

Почему важно следить за водным балансом

Пренебрегая запасом необходимого количества воды, мы должны помнить, что рискуем:

потерять эластичность и здоровый внешний вид кожи;

ухудшить общее состояние волос;

почувствовать боль в суставах и мышцах, особенно в процессе физических нагрузок;

привести свой организм к обезвоживанию.

Если по каким-то причинам вы не понимаете, хватает ли вам жидкости или нет, можно это определить по специальным признакам.

Признаки нехватки воды

Что же подсказывает нам о недостаточном количестве воды в организме? Давайте разберемся. О том, что пора попить, говорят:

Ощущение сухости во рту. Нередко его появление перед чувством жажды, особенно летом в жаркую погоду. Случается, что ощущение еще нарушает сон, и тогда вам приходится вставать ночью, чтобы восполнить нехватку жидкости. Очень сухая кожа. Сигнализирует о нарушении водного баланса. К тому же сухость кожи может привести к таким проблемам, как микротравмы, ожоги или развитие мозолей. Чувство голода. Иногда первые признаки обезвоживания организма воспринимаются как голод. Но если выпить даже небольшой объем жидкости, то это состояние быстро исчезает. Головная боль. Еще один важный признак дефицита жидкости. Глоток теплой воды поможет избавиться от этих неприятных проявлений. Боль в суставах. Конечно, необходимо понимать, что хронические болезни коленей или других частей тела вода не излечит, но точно сможет снять или облегчить болевые синдромы. Снижение мышечной массы тела. Так как наши мышцы состоят на 70% из воды, то когда в нашем организме наступает ее нехватка, уменьшается мышечная масса. Сухость в глазах. Также свидетельствует о недостатке воды в организме. Ведь наши слизистые оболочки реагируют на изменения баланса жидкости в организме гораздо быстрее, чем нам кажется. Но как только запас восполнен – симптомы быстро проходят. Головокружение. Часто возникает при дефиците воды. Ведь вода здесь выступает главным поставщиком кислорода к клеткам головного мозга, и нехватка воды очень быстро дает о себе знать. Однако если головокружение возникает постоянно – обратитесь к специалисту, если вы не принимаете никаких снотворных или седативных лекарственных средств. Сонливость и хроническая усталость. Являются важными сигналами о том, что организму очень мало энергии и воды. Достаточно будет выпить 1 стакан воды, и сразу станет немного легче. Проблемы с пищеварительной системой. Если жидкости мало, то желудочная кислота может причинить серьезные неприятности. Изжога или расстройство желудка могут стать следствием несвоевременного приема воды.

Помните, что не стоит пренебрегать этими симптомами и отказывать организму в воде ни в коем случае.

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