Новости Одессы и Одесской области

Какие лекарства должны быть в каждом доме?

Какие лекарства должны быть в каждом доме?

Настало время, когда следует думать не только о продуктовых запасах, но и о медикаментах, которые должен держать при себе каждый. Чтобы выяснить, что должно быть в универсальной аптечке, а также какие препараты закупить на осень и зиму, мы обратились к семейному врачу одной из одесских больниц Шагену Дарбиняну.

Семейный врач Шаген Дарбинян

Шаген Дарбинян

Принимать препараты без консультации врача – строго запрещено. Самолечение может быть опасно для вашего здоровья и жизни. Но учитывая военное время и ситуацию с ценами на таблетки в нашей стране, как семейный врач я рекомендую каждому иметь при себе универсальную аптечку и закупить некоторые лекарства и препараты, – говорит врач.

При спазме, боли и аллергии

  • «Парацетамол» (от 8 гривен за 10 таблеток);
  • «Нимесил» (от 32 гривен за 3 пакетика по 2 г);
  • «Нурофен» (от 50 гривен за 8 таблеток) – помогут с зубной, головной, суставной и другими видами боли (если не устранить, то хотя бы облегчить). Также эти препараты используют как жаропонижающие средства (очень важно перед употреблением прочитать инструкцию);
  • «Супрастин» (от 90 гривен за 20 таблеток);
  • «Лоратадин» (от 20 гривен за 10 таблеток);
  • «Диазолин» (от 12 гривен за 10 таблеток) – помогают не только при аллергии, а также снимают отечность и устраняют зуд после укусов насекомых.

Если простудились

В случае простуды рекомендую сразу обратиться к своему семейному врачу.

По основным протоколам Украины и не только (Бельгия, Германия, США) противовирусные препараты не работают, потому что нет доказательной базы.

Но, например, при герпесе можно принимать «Ацикловир» (от 40 гривен за 20 таблеток).

Солевые растворы, такие как «Аква Марис» (от 100 гривен за спрей 30 мл), «Пшик» (от 160 гривен за флакон 100 мл), « Хьюмер» (от 175 гривен за флакон 15 мл) – помогут промыть носовую полость. Они эффективно пробивают заложенность носа, а также оказывают противомикробное действие.

Домашняя аптечка2

В случае расстройства желудочно-кишечного тракта

  • «Альмагель» (от 85 гривен за флакон 170 мл) – поможет от изжоги;
  • Активированный уголь (от 5 гривен за 10 таблеток) или «Сорбекс» (от 50 гривен за 20 таблеток) – помогут при пищевых отравлениях как первая помощь;
  • «Лоперамид» (от 14 гривен за 20 таблеток) – поможет от диареи;
  • «Дуфалак» (от 140 гривен за флакон сиропа 200 мл) или «Нормолакт» (от 67 гривен за флакон сиропа 100 мл) – помогут при запорах;
  • «Метоклопрамид» (от 50 гривен за 50 таблеток) – поможет при тошноте.

Вопрос доктору: стоит ли сейчас делать прививку от COVID-19 ?
«Конечно, не забывайте о том, что коронавирус еще существует, и сейчас именно то время, когда все же нужно подумать о прививках. Также напоминаю, что существует прививка от гриппа, пообщайтесь на эту тему со своим врачом».

Успокоительные

В качестве успокоительных можно использовать валидол или валерианку – это препараты, которые не нанесут никакого вреда при передозировке.

А если вы переволновались и у вас подскочило артериальное давление (выше 150/90 мм ртутного столба), поможет Каптоприл (от 30 гривен за 20 таблеток) или Каптопресс (от 54 гривен за 20 таблеток) – по 1 таблетке под язык.

Первые медикаменты при ранении

«Хлоргексидин» (от 7 гривен за флакон 100 мл) – используют как антисептик.

Бинты (от 5 гривен) обычный и эластичный (широкие и узкие), вата, лейкопластырь (тоже широкий и узкий), перчатки. Эти средства необходимы не только для остановки крови при порезах, но и в случае вывихов, растяжений и других подобных неприятностей.

«Пантенол» (в виде пены – от 60 гривен за флакон 50 мг, в виде мази – от 50 гривен за тюбик 30 г) – противоожоговые и ранозаживляющие средства, как первая помощь перед приездом бригады скорой медицинской помощи.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Кому и когда нужна йодная профилактика?
    Кому и когда нужна йодная профилактика?

    В случае аварии на ядерных установках атомной станции может произойти выброс радиоизотопов йода, цезия, стронция и других радионуклидов. В результате выброса может образоваться радиационное облако, которое по всей протяженности может загрязнять почву, поверхности, пищу и воду, кожу и одежду человека. Значительная часть выбросов содержит радиоактивный йод или так называемые радиоактивные изотопы йода («плохой йод»). Если не принимать меры защиты, то в таком случае радиоактивный йод очень легко и быстро поглощается щитовидной железой (особенно у детей) и может привести к ее заболеваниям.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Что изменится при продаже лекарств с 1 октября?
    Что изменится при продаже лекарств с 1 октября?

    Путь нашей страны в Евросоюз немыслим без кардинальных изменений в разных сферах, в том числе — на рынке лекарств.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Спросите у доктора: чем опасен артрит пальцев
    Спросите у доктора: чем опасен артрит пальцев

    Если у вас по утрам стали затекать кисти рук и в них появилось чувство скованности, будто на пальцы натянули слишком узкую перчатку, это могут быть начальные признаки артрита мелких суставов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Из операционной – на войну: как травматолог из Черноморска на защиту Родины встал
    Из операционной – на войну: как травматолог из Черноморска на защиту Родины встал

    Он по-хорошему – фанат своего дела. Около тридцати лет проработал врачом-ортопедом-травматологом в больнице города Черноморска на Одесщине. Неоднократно ему приходилось буквально по косточкам собирать людей, получивших тяжелую травму в результате ДТП или падения с высоты. А в один весенний день текущего года он после обеда вышел из операционной, задумчиво окинул взглядом рабочий кабинет, позвал своих коллег-медиков и сообщил, что добровольно идет защищать Родину.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Где в Одессе можно отремонтировать чемодан?
    Где в Одессе можно отремонтировать чемодан?

    Военные действия заставляют многих людей покидать родные дома и переезжать в более безопасные районы – кто-то едет к родственникам и знакомым, а кто-то вынужден уезжать в совершенно незнакомые места. При этом часто случается так, что в самый неподходящий момент ломается чемодан или дорожная сумка, например, отваливаются колесики или заедает ручка, и владелец вынужден выбросить вполне еще годную вещь.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить