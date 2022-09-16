Какие лекарства должны быть в каждом доме?

Настало время, когда следует думать не только о продуктовых запасах, но и о медикаментах, которые должен держать при себе каждый. Чтобы выяснить, что должно быть в универсальной аптечке, а также какие препараты закупить на осень и зиму, мы обратились к семейному врачу одной из одесских больниц Шагену Дарбиняну.

– Принимать препараты без консультации врача – строго запрещено. Самолечение может быть опасно для вашего здоровья и жизни. Но учитывая военное время и ситуацию с ценами на таблетки в нашей стране, как семейный врач я рекомендую каждому иметь при себе универсальную аптечку и закупить некоторые лекарства и препараты, – говорит врач.

При спазме, боли и аллергии

«Парацетамол» (от 8 гривен за 10 таблеток);

(от 8 гривен за 10 таблеток); «Нимесил» (от 32 гривен за 3 пакетика по 2 г);

(от 32 гривен за 3 пакетика по 2 г); «Нурофен» (от 50 гривен за 8 таблеток) – помогут с зубной, головной, суставной и другими видами боли (если не устранить, то хотя бы облегчить). Также эти препараты используют как жаропонижающие средства (очень важно перед употреблением прочитать инструкцию);

(от 50 гривен за 8 таблеток) – помогут с зубной, головной, суставной и другими видами боли (если не устранить, то хотя бы облегчить). Также эти препараты используют как жаропонижающие средства (очень важно перед употреблением прочитать инструкцию); «Супрастин» (от 90 гривен за 20 таблеток);

(от 90 гривен за 20 таблеток); «Лоратадин» (от 20 гривен за 10 таблеток);

(от 20 гривен за 10 таблеток); «Диазолин» (от 12 гривен за 10 таблеток) – помогают не только при аллергии, а также снимают отечность и устраняют зуд после укусов насекомых.

Если простудились

В случае простуды рекомендую сразу обратиться к своему семейному врачу.

По основным протоколам Украины и не только (Бельгия, Германия, США) противовирусные препараты не работают, потому что нет доказательной базы.

Но, например, при герпесе можно принимать «Ацикловир» (от 40 гривен за 20 таблеток).

Солевые растворы, такие как «Аква Марис» (от 100 гривен за спрей 30 мл), «Пшик» (от 160 гривен за флакон 100 мл), « Хьюмер» (от 175 гривен за флакон 15 мл) – помогут промыть носовую полость. Они эффективно пробивают заложенность носа, а также оказывают противомикробное действие.

В случае расстройства желудочно-кишечного тракта

«Альмагель» (от 85 гривен за флакон 170 мл) – поможет от изжоги;

(от 85 гривен за флакон 170 мл) – поможет от изжоги; Активированный уголь (от 5 гривен за 10 таблеток) или «Сорбекс» (от 50 гривен за 20 таблеток) – помогут при пищевых отравлениях как первая помощь;

(от 5 гривен за 10 таблеток) или (от 50 гривен за 20 таблеток) – помогут при пищевых отравлениях как первая помощь; «Лоперамид» (от 14 гривен за 20 таблеток) – поможет от диареи;

(от 14 гривен за 20 таблеток) – поможет от диареи; «Дуфалак» (от 140 гривен за флакон сиропа 200 мл) или «Нормолакт» (от 67 гривен за флакон сиропа 100 мл) – помогут при запорах;

(от 140 гривен за флакон сиропа 200 мл) или (от 67 гривен за флакон сиропа 100 мл) – помогут при запорах; «Метоклопрамид» (от 50 гривен за 50 таблеток) – поможет при тошноте.

Вопрос доктору: стоит ли сейчас делать прививку от COVID-19 ?

«Конечно, не забывайте о том, что коронавирус еще существует, и сейчас именно то время, когда все же нужно подумать о прививках. Также напоминаю, что существует прививка от гриппа, пообщайтесь на эту тему со своим врачом».

Успокоительные

В качестве успокоительных можно использовать валидол или валерианку – это препараты, которые не нанесут никакого вреда при передозировке.

А если вы переволновались и у вас подскочило артериальное давление (выше 150/90 мм ртутного столба), поможет Каптоприл (от 30 гривен за 20 таблеток) или Каптопресс (от 54 гривен за 20 таблеток) – по 1 таблетке под язык.

Первые медикаменты при ранении

«Хлоргексидин» (от 7 гривен за флакон 100 мл) – используют как антисептик.

Бинты (от 5 гривен) обычный и эластичный (широкие и узкие), вата, лейкопластырь (тоже широкий и узкий), перчатки. Эти средства необходимы не только для остановки крови при порезах, но и в случае вывихов, растяжений и других подобных неприятностей.

«Пантенол» (в виде пены – от 60 гривен за флакон 50 мг, в виде мази – от 50 гривен за тюбик 30 г) – противоожоговые и ранозаживляющие средства, как первая помощь перед приездом бригады скорой медицинской помощи.