Магнитные бури: станет ли опасным первый день декабря

Однако в этот день, воскресенье, 1 декабря 2024, существенных магнитных бурь на Земле не предвидится, сообщают специалисты Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Прогноз магнитных бурь на декабрь-2024

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут влиять на работу электроники, систем связи и самочувствие людей.

По предварительным прогнозам, солнечная активность будет влиять на наше самочувствие на протяжении всего первого зимнего месяца.

Слабая магнитная буря ожидается 3, 5, 8, 20, 29 и 31 декабря. Но многие не ощутят в эти дни негативного воздействия.

ожидается 3, 5, 8, 20, 29 и 31 декабря. Но многие не ощутят в эти дни негативного воздействия. Магнитная буря средней силы накроет Землю 12-13, а также 16 декабря. Метеозависимые могут столкнуться с ухудшением самочувствия.

накроет Землю 12-13, а также 16 декабря. Метеозависимые могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Сильная магнитная буря ожидается уже 2, 11 и 14 декабря. Ее активность окажет влияние на всех. Желательно заранее запастись лекарствами от головной боли и повышенного давления.

Как пережить магнитные бури

Магнитные бури негативно сказываются на здоровье людей – особенно на сердечно-сосудистой системе. Головная боль, дискомфорт в суставах, бессонница, перепады настроения – с этим можно столкнуться в самое неподходящее время.

Магнитные бури ухудшают самочувствие метеозависимых людей, а также тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней суставов.

Чтобы улучшить самочувствие, достаточно соблюдать несколько простых правил, а именно:

пейте больше чистой воды и травяного чая, при этом на время откажитесь от алкоголя, кофе и крепкого черного или зеленого чая;

откажитесь от тяжелой и жирной пищи в пользу овощей, фруктов и орехов;

откажитесь от тяжелых физических нагрузок;

хорошо проветривайте помещение;

старайтесь ограничить стрессовые факторы;

имейте под рукой нужные лекарства;

уменьшить головные боли также помогут холодные компрессы и теплая ванна с морской солью и травами.

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