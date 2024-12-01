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Магнитные бури: станет ли опасным первый день декабря

Магнитные бури: станет ли опасным первый день декабря

Ученые прогнозируют, что в декабре 2024 года нас ждет много солнечной активности и что магнитные бури, которые могут нагрянуть в этом месяце, скажутся на самочувствии не только метеозависимых людей.

Однако в этот день, воскресенье, 1 декабря 2024, существенных магнитных бурь на Земле не предвидится, сообщают специалисты Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Прогноз магнитных бурь на декабрь-2024

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут влиять на работу электроники, систем связи и самочувствие людей.

По предварительным прогнозам, солнечная активность будет влиять на наше самочувствие на протяжении всего первого зимнего месяца.

  • Слабая магнитная буря ожидается 3, 5, 8, 20, 29 и 31 декабря. Но многие не ощутят в эти дни негативного воздействия.
  • Магнитная буря средней силы накроет Землю 12-13, а также 16 декабря. Метеозависимые могут столкнуться с ухудшением самочувствия.
  • Сильная магнитная буря ожидается уже 2, 11 и 14 декабря. Ее активность окажет влияние на всех. Желательно заранее запастись лекарствами от головной боли и повышенного давления.

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Как пережить магнитные бури

Магнитные бури негативно сказываются на здоровье людей – особенно на сердечно-сосудистой системе. Головная боль, дискомфорт в суставах, бессонница, перепады настроения – с этим можно столкнуться в самое неподходящее время.

Магнитные бури ухудшают самочувствие метеозависимых людей, а также тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней суставов.

Чтобы улучшить самочувствие, достаточно соблюдать несколько простых правил, а именно:

  • пейте больше чистой воды и травяного чая, при этом на время откажитесь от алкоголя, кофе и крепкого черного или зеленого чая;
  • откажитесь от тяжелой и жирной пищи в пользу овощей, фруктов и орехов;
  • откажитесь от тяжелых физических нагрузок;
  • хорошо проветривайте помещение;
  • старайтесь ограничить стрессовые факторы;
  • имейте под рукой нужные лекарства;
  • уменьшить головные боли также помогут холодные компрессы и теплая ванна с морской солью и травами.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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