Магнитные бури: станет ли опасным первый день декабря

Ученые прогнозируют, что в декабре 2024 года нас ждет много солнечной активности и что магнитные бури, которые могут нагрянуть в этом месяце, скажутся на самочувствии не только метеозависимых людей.
Однако в этот день, воскресенье, 1 декабря 2024, существенных магнитных бурь на Земле не предвидится, сообщают специалисты Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.
Прогноз магнитных бурь на декабрь-2024
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут влиять на работу электроники, систем связи и самочувствие людей.
По предварительным прогнозам, солнечная активность будет влиять на наше самочувствие на протяжении всего первого зимнего месяца.
- Слабая магнитная буря ожидается 3, 5, 8, 20, 29 и 31 декабря. Но многие не ощутят в эти дни негативного воздействия.
- Магнитная буря средней силы накроет Землю 12-13, а также 16 декабря. Метеозависимые могут столкнуться с ухудшением самочувствия.
- Сильная магнитная буря ожидается уже 2, 11 и 14 декабря. Ее активность окажет влияние на всех. Желательно заранее запастись лекарствами от головной боли и повышенного давления.
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Как пережить магнитные бури
Магнитные бури негативно сказываются на здоровье людей – особенно на сердечно-сосудистой системе. Головная боль, дискомфорт в суставах, бессонница, перепады настроения – с этим можно столкнуться в самое неподходящее время.
Магнитные бури ухудшают самочувствие метеозависимых людей, а также тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней суставов.
Чтобы улучшить самочувствие, достаточно соблюдать несколько простых правил, а именно:
- пейте больше чистой воды и травяного чая, при этом на время откажитесь от алкоголя, кофе и крепкого черного или зеленого чая;
- откажитесь от тяжелой и жирной пищи в пользу овощей, фруктов и орехов;
- откажитесь от тяжелых физических нагрузок;
- хорошо проветривайте помещение;
- старайтесь ограничить стрессовые факторы;
- имейте под рукой нужные лекарства;
- уменьшить головные боли также помогут холодные компрессы и теплая ванна с морской солью и травами.
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