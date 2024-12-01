Магнітні бурі: чи стане небезпечним перший день грудня

Однак у цей день, неділю, 1 грудня 2024 року, істотних магнітних бур на Землі не передбачається, повідомляють фахівці Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Прогноз магнітних бур на грудень-2024

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонце. Вони можуть впливати на роботу електроніки, систем зв’язку та самопочуття людей.

За попередніми прогнозами, сонячна активність впливатиме на наше самопочуття протягом першого зимового місяця.

Слабка магнітна буря очікується 3, 5, 8, 20, 29 та 31 грудня. Але багато людей не відчують у ці дні негативного впливу.

очікується 3, 5, 8, 20, 29 та 31 грудня. Але багато людей не відчують у ці дні негативного впливу. Магнітна буря середньої сили накриє Землю 12-13, а також 16 грудня. Метеозалежні можуть мати справу з погіршенням самопочуття.

накриє Землю 12-13, а також 16 грудня. Метеозалежні можуть мати справу з погіршенням самопочуття. Сильна магнітна буря очікується вже 2, 11 та 14 грудня. Її активність вплине на всіх. Бажано заздалегідь запастися ліками від головного болю та підвищеного тиску.

Як пережити магнітні бурі

Магнітні бурі негативно впливають на здоров’я людей – особливо на серцево-судинну систему. Головний біль, дискомфорт у суглобах, безсоння, перепади настрою – з цим можна зіткнутися в невідповідний час.

Магнітні бурі погіршують самопочуття метеозалежних людей, а також тих, хто потерпає від серцево-судинних захворювань та хвороб суглобів.

Щоб покращити самопочуття, достатньо дотримуватися кількох простих правил, а саме:

пийте більше чистої води та трав’яного чаю, при цьому на час відмовтеся від алкоголю, кави та міцного чорного або зеленого чаю;

відмовтеся від важкої та жирної їжі на користь овочі, фрукти та горіхів;

відмовтеся від важких фізичних навантажень;

добре провітрюйте приміщення;

намагайтеся обмежити стресові фактори;

майте під рукою потрібні ліки;

зменшити головний біль також допоможуть холодні компреси та тепла ванна з морською сіллю та травами.

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