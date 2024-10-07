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Магнитные бури: станет ли 7 октября спокойным днем для метеозависимых людей?

Магнитные бури: станет ли 7 октября спокойным днем для метеозависимых людей?

По прогнозам специалистов, завтра, в понедельник, 7 октября 2024 года на Земле ожидаются отдельные периоды повышенной геомагнитной активности, или слабая магнитная буря.

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Магнитная буря: что это

Регулярные взрывы и вспышки на Солнце провоцируют выброс в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных быстро двигаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.

Все бури имеют классификацию – от К-индекса 1 до К-индекса 9. Чем выше уровень К-индекса, тем сильнее буря.

Все бури с пометками от К-индекс 5 – это бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека и вызывать проблемы со здоровьем. Среди других проблем – сбой в работе спутников, радиочастот, источников связи.

Когда ждать магнитные бури в октябре

В октябре 2024 года ожидается несколько мощных магнитных бурь и несколько умеренных:

  • 10-12 октября – магнитная буря красного уровня. Начнется с К-индекса 4, но станет более мощным к К-индексу 5;
  • 17 октября – слабая магнитная буря, от К-индекса 3 до К-индекса 4;
  • 22 октября – мощная магнитная буря красного уровня, К-индекс 5;
  • 27-28 октября – умеренная магнитная буря, достигнет К-индекса 4.

В то же время следует отметить, что прогнозы экспертов только предварительные и могут изменяться в зависимости от солнечной активности.

Как подготовиться к магнитным бурям

  • Контролируйте давление: особенно важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
  • Пейте больше воды: увлажнение помогает облегчить общее состояние.
  • Сбалансируйте питание: употребляйте больше продуктов, богатых магнием и калием, таких как орехи, овощи и бананы.
  • Избегайте стресса: во время бурь эмоциональная нестабильность может усиливаться.
  • Отдыхайте: больше сна и отдыха поможет организму справиться с влиянием магнитной активности.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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