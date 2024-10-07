Магнітні бурі: чи стане 7 жовтня спокійним днем ​​для метеозалежних людей?

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на здоров’я метеозалежних та літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Магнітна буря: що це

Регулярні вибухи та спалахи на Сонці провокують викид у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів та електронів), здатних швидко рухатися у просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яка називається вченими магнітною або сонячною бурею.

Усі бурі мають класифікацію – від К-індексу 1 до К-індексу 9. Чим вищий рівень К-індексу, тим сильніший буря.

Усі бурі із позначками від К-індекс 5 – це бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини та викликати проблеми зі здоров’ям. Серед інших проблем – збій у роботі супутників, радіочастот, джерел зв’язку.

Коли чекати магнітні бурі у жовтні

У жовтні 2024 року очікується кілька потужних магнітних бур та кілька помірних:

10-12 жовтня – магнітна буря червоного рівня. Почнеться з К-індексу 4, але стане більш потужним до К-індексу 5;

– магнітна буря червоного рівня. Почнеться з К-індексу 4, але стане більш потужним до К-індексу 5; 17 жовтня – слабка магнітна буря, від К-індексу 3 до К-індексу 4;

– слабка магнітна буря, від К-індексу 3 до К-індексу 4; 22 жовтня – потужна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5;

– потужна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5; 27-28 жовтня – помірна магнітна буря, досягне К-індексу 4.

У той же час слід зазначити, що прогнози експертів є лише попередніми і можуть змінюватися в залежності від сонячної активності.

Як підготуватися до магнітних бурях