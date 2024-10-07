Магнітні бурі: чи стане 7 жовтня спокійним днем ​​для метеозалежних людей?

За прогнозами фахівців, завтра, у понеділок, 7 жовтня 2024 року, на Землі очікуються окремі періоди підвищеної геомагнітної активності, або слабка магнітна буря.
За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на здоров’я метеозалежних та літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Магнітна буря: що це
Регулярні вибухи та спалахи на Сонці провокують викид у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів та електронів), здатних швидко рухатися у просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яка називається вченими магнітною або сонячною бурею.
Усі бурі мають класифікацію – від К-індексу 1 до К-індексу 9. Чим вищий рівень К-індексу, тим сильніший буря.
Усі бурі із позначками від К-індекс 5 – це бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини та викликати проблеми зі здоров’ям. Серед інших проблем – збій у роботі супутників, радіочастот, джерел зв’язку.
Коли чекати магнітні бурі у жовтні
У жовтні 2024 року очікується кілька потужних магнітних бур та кілька помірних:
- 10-12 жовтня – магнітна буря червоного рівня. Почнеться з К-індексу 4, але стане більш потужним до К-індексу 5;
- 17 жовтня – слабка магнітна буря, від К-індексу 3 до К-індексу 4;
- 22 жовтня – потужна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5;
- 27-28 жовтня – помірна магнітна буря, досягне К-індексу 4.
У той же час слід зазначити, що прогнози експертів є лише попередніми і можуть змінюватися в залежності від сонячної активності.
Як підготуватися до магнітних бурях
- Контролюйте тиск: особливо важливо для людей з серцево-судинними захворюваннями.
- Пийте більше води: зволоження допомагає полегшити загальний стан.
- Збалансуйте харчування: вживайте більше продуктів, багатих магнієм і калієм, таких як горіхи, овочі та банани.
- Уникайте стресу: під час бур емоційна нестабільність може посилюватися.
- Відпочивайте: більше сну та відпочинку допоможе організму впоратися з впливом магнітної активності.