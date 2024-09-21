Причины возникновения хронической усталости и как ее преодолеть

Что такое синдром хронической усталости?

Это хроническое системное заболевание, для которого характерны постоянная слабость, как физическая, так и психическая, не исчезающая даже после продолжительного отдыха.

По статистике, женщины сталкиваются с этой проблемой почти втрое чаще мужчин. Кроме того, пациенты с синдромом хронической усталости часто страдают и от других неврологических нарушений, таких как неврозы, панические атаки и мигрени.

Раньше симптомы этого синдрома приравнивали к неврастении, депрессии или ипохондрии, объясняя их авитаминозом или ослаблением иммунитета. Однако уже в конце ХХ века его официально признали самостоятельным соматическим заболеванием.

Какие причины вызывают хроническую усталость?

На сегодняшний день точные причины возникновения синдрома остаются неизвестными. Однако известно, что переутомление нервной системы и снижение жизненных сил могут быть спровоцированы рядом факторов:

Хронические болезни, в том числе анемия, гипотериоз, диабет или патологии желудочно-кишечного тракта;

Психические расстройства, такие как депрессия, фобии, хронический стресс, тревожность и панические атаки;

Инфекционные заболевания, включая герпес, гепатит, энтеровирусы и COVID-19;

Нездоровый образ жизни: постоянный недосып, чрезмерное употребление алкоголя и кофе, умственное или физическое переутомление, недостаток физической активности и прогулок на свежем воздухе;

Неправильное питание: как недоедание, так и переедание, а также дефицит витаминов и минералов;

Неблагоприятные экологические условия: люди, живущие в крупных промышленных городах, чаще сталкиваются с синдромом хронической усталости;

Длительный прием некоторых лекарственных препаратов.

На что следует обратить внимание?

Основной признак синдрома хронической усталости – это постоянная усталость, которая не проходит даже после отдыха. Дополнительно могут наблюдаться следующие симптомы:

Головокружение, усиливающееся при изменении положения тела;

Головная боль и пульсация в висках;

Проблемы с памятью, снижение концентрации внимания и общая потеря трудоспособности;

Неполноценный сон: частые пробуждения, ночная тревожность и беспокойство;

Постоянная слабость и апатия даже после выполнения простых задач;

Частые перепады настроения, раздражительность, отрицательные мысли;

Нарушения двигательной активности: боли в мышцах и суставах, тремор рук, мышечная слабость;

Ослабление иммунитета: частые простуды, обострение хронических заболеваний, рецидивы перенесенных ранее болезней.

Также возможны жалобы на боль в горле, увеличение лимфоузлов, нарушение пищеварения, изменение аппетита и чрезмерную сонливость.

Какое лечение применяют?

Синдром хронической усталости диагностируют после не менее шести месяцев проявления клинических симптомов. Поскольку большинство из них может быть связано с другими заболеваниями, диагноз устанавливают после исключения эндокринных, инфекционных, аутоиммунных и онкологических причин.

Лечение зависит от конкретных причин возникновения синдрома. Оно может включать прием антидепрессантов, противовирусных препаратов, иммуномодуляторов, витаминов и противовоспалительных средств. Рекомендовано также прохождение физиотерапевтических процедур и психотерапию.

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