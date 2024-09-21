Причины возникновения хронической усталости и как ее преодолеть

Если после полноценного сна вы все еще чувствуете постоянную усталость, это может свидетельствовать о синдроме хронической усталости. Чем вызвано это заболевание и как с ним бороться, объяснила невролог высшей категории Наталья Гомоненко.
Что такое синдром хронической усталости?
Это хроническое системное заболевание, для которого характерны постоянная слабость, как физическая, так и психическая, не исчезающая даже после продолжительного отдыха.
По статистике, женщины сталкиваются с этой проблемой почти втрое чаще мужчин. Кроме того, пациенты с синдромом хронической усталости часто страдают и от других неврологических нарушений, таких как неврозы, панические атаки и мигрени.
Раньше симптомы этого синдрома приравнивали к неврастении, депрессии или ипохондрии, объясняя их авитаминозом или ослаблением иммунитета. Однако уже в конце ХХ века его официально признали самостоятельным соматическим заболеванием.
Какие причины вызывают хроническую усталость?
На сегодняшний день точные причины возникновения синдрома остаются неизвестными. Однако известно, что переутомление нервной системы и снижение жизненных сил могут быть спровоцированы рядом факторов:
- Хронические болезни, в том числе анемия, гипотериоз, диабет или патологии желудочно-кишечного тракта;
- Психические расстройства, такие как депрессия, фобии, хронический стресс, тревожность и панические атаки;
- Инфекционные заболевания, включая герпес, гепатит, энтеровирусы и COVID-19;
- Нездоровый образ жизни: постоянный недосып, чрезмерное употребление алкоголя и кофе, умственное или физическое переутомление, недостаток физической активности и прогулок на свежем воздухе;
- Неправильное питание: как недоедание, так и переедание, а также дефицит витаминов и минералов;
- Неблагоприятные экологические условия: люди, живущие в крупных промышленных городах, чаще сталкиваются с синдромом хронической усталости;
- Длительный прием некоторых лекарственных препаратов.
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На что следует обратить внимание?
Основной признак синдрома хронической усталости – это постоянная усталость, которая не проходит даже после отдыха. Дополнительно могут наблюдаться следующие симптомы:
- Головокружение, усиливающееся при изменении положения тела;
- Головная боль и пульсация в висках;
- Проблемы с памятью, снижение концентрации внимания и общая потеря трудоспособности;
- Неполноценный сон: частые пробуждения, ночная тревожность и беспокойство;
- Постоянная слабость и апатия даже после выполнения простых задач;
- Частые перепады настроения, раздражительность, отрицательные мысли;
- Нарушения двигательной активности: боли в мышцах и суставах, тремор рук, мышечная слабость;
- Ослабление иммунитета: частые простуды, обострение хронических заболеваний, рецидивы перенесенных ранее болезней.
Также возможны жалобы на боль в горле, увеличение лимфоузлов, нарушение пищеварения, изменение аппетита и чрезмерную сонливость.
Какое лечение применяют?
Синдром хронической усталости диагностируют после не менее шести месяцев проявления клинических симптомов. Поскольку большинство из них может быть связано с другими заболеваниями, диагноз устанавливают после исключения эндокринных, инфекционных, аутоиммунных и онкологических причин.
Лечение зависит от конкретных причин возникновения синдрома. Оно может включать прием антидепрессантов, противовирусных препаратов, иммуномодуляторов, витаминов и противовоспалительных средств. Рекомендовано также прохождение физиотерапевтических процедур и психотерапию.
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