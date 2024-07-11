Почему болит в области сердца: основные симптомы и лечение кардиалгии

Почему болит в области сердца: основные симптомы и лечение кардиалгии

Многие привыкли при появлении дискомфорта в сердце класть под язык таблетку нитроглицерина или корвалмента и ждать эффекта. Между тем болевые ощущения в левой половине грудной клетки могут быть вызваны не только «сердечными» причинами. Почему они возникают и как с ними бороться, рассказала терапевт Виктория Кокошко.

Что такое кардиалгия

Кардиалгия — это синдром, характеризующийся дискомфортом и болевыми ощущениями в области сердца, но при этом далеко не всегда связанный с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Проще говоря, причины этой боли чаще всего оказываются не «сердечного» происхождения.

Пациенты при кардиалгии обычно жалуются на ноющие или покалывающие ощущения в левой части грудной клетки. Интенсивность и длительность болевого синдрома при этом очень отличаются. Боли и дискомфорт способны проявляться как в виде одномоментной вспышки, так и растягиваться на несколько минут, часов или дней. Иногда патологическое состояние длится на протяжении месяца и дольше.

В основном кардиалгия беспокоит людей среднего и пожилого возраста, но в последние годы ее возникновение отмечают и у более молодых пациентов.

Почему возникает кардиалгия

Кардиалгия — не самостоятельное заболевание, а симптом различных патологических состояний. Причины ее возникновения условно делятся на сердечные и несердечные. К первым относятся стенокардия, поражения различных оболочек сердца (миокарда, перикарда, эндокарда), дисгормональная кардиопатия, врожденные или приобретенные пороки сердца.

Но чаще встречаются несердечные причины: это могут быть заболевания органов желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы, остеохондроз грудного и шейного отделов позвоночника, травмы ребер и грудины, межреберная невралгия, мышечно-фасциальный синдром. У женщин кардиалгию способна вызвать гормональная перестройка организма во время климакса.

Также нередко встречается психогенная кардиалгия, когда боль и дискомфорт в области сердца обусловлены психотравмой, стрессом, шоком или панической атакой.

К дополнительным факторам риска развития синдрома относят длительное психоэмоциональное напряжение, умственное и физическое переутомление, вредные привычки, профессиональные риски, неблагоприятные экологические условия, а также наследственность и возраст — после 50 лет.

Основные симптомы кардиалгии

Кардиалгия имеет множество классификаций по разным критериям, но в любом случае ее основной симптом — болевые ощущения в области сердца. Боль может быть разной: острой, тупой, ноющей, покалывающей, изредка — сдавливающей. Болевые ощущения могут возникать как в состоянии покоя, так и зависеть от положения тела, например, появляться при наклоне вперед или поднимании левой руки, изменяться при вдохе.

При психогенной кардиалгии симптоматика обычно появляется после сильного эмоционального переживания и начинается с учащенного сердцебиения, после которого возникает болезненность в области сердца.

Если причиной синдрома является заболевание желудочно-кишечного тракта, дополнительно человека могут беспокоить тошнота, изжога, отрыжка.

Также у значительного количества пациентов кардиалгия сопровождается страхом внезапной смерти, ощущением нехватки воздуха, чувством неполноты вдоха, паникой, потливостью, головокружением.

Что делать при подозрении на кардиалгию

Если у вас появились болевые ощущения в левом боку грудной клетки, нужно посетить семейного врача или кардиолога и пройти комплексные обследования, которые помогут выявить причину боли в сердце. Вам обязательно нужно будет сдать анализы крови, сделать электрокардиограмму и УЗИ сердца, при необходимости — суточный мониторинг ЭКГ, нагрузочные тесты, коронарную ангиографию.

Чтобы исключить заболевания других органов, которые могли вызвать болевой синдром, врач может назначить рентген, МРТ или КТ позвоночника, УЗИ пищевода и кишечника, консультации невролога, пульмонолога, гастроэнтеролога, психотерапевта.

Какое лечится кардиалгия

Лечение при кардиалгии назначается индивидуально в каждом конкретном случае и зависит от причин, которые ее вызвали. Это могут быть прием медикаментозных препаратов (гипотензивных и седативных средств, бета-блокаторов, статинов, анальгетиков, антидепрессантов, витаминов группы В), мануальная и физиотерапия. Изредка требуется хирургическое вмешательство для устранения грыж и новообразований, устранения пороков сердца, замены сердечных клапанов или установки кардиостимулятора.

Когда нужно срочно идти к врачу?

Если боль в сердце имеет сжимающий характер, возникает только при физической и (или) эмоциональной нагрузке, отдает в левое плечо, лопатку или шею и проходит вскоре после прекращения нагрузки или приема нитроглицерина, это скорее всего не кардиалгия, а стенокардия. Это опасная загрудинная боль, которая возникает из-за недостаточного притока крови к сердцу по суженным сосудам. Приступ стенокардии требует срочного обращения к врачу из-за риска развития острого инфаркта миокарда.

Кадченко Ірина Вікторівна
Ирина Кадченко ПРОФИЛЬ
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