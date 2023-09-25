Магнитные бури 25 сентября: понедельник будет неспокойным?

Специалисты Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США информируют: сегодня, в понедельник, 25 сентября 2023 года, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне.

В то же время специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на сегодняшний день «периоды штормовой космической погоды».

Напомним, конец сентября еще может «отметиться» достаточно сильной магнитной бурей. Первоначально ее ожидали с 26 сентября, но поскольку на днях в одном из активных регионов Солнца произошла мощная вспышка, часть излучения может достигнуть Земли и раньше.

Как влияют на нас магнитные бури

Магнитные бури – это аномалии в магнитном поле Земли, вызванные солнечными вспышками. Эти колебания могут оказать негативное воздействие на системы связи и даже на здоровье человека.

Магнитная буря может сопровождаться различными симптомами, влияющими на физическое и эмоциональное здоровье людей. В зоне риска находятся метеочувствительные люди и люди с хроническими заболеваниями.

Вот несколько признаков влияния геомагнитных колебаний на человека:

Апатия. Пониженное настроение, потеря интереса к различным делам могут быть показателями влияния магнитной бури на эмоциональное состояние;

Пониженное настроение, потеря интереса к различным делам могут быть показателями влияния магнитной бури на эмоциональное состояние; Тревога. Увеличенная тревожность, усиленное чувство страха или нервозности могут быть результатом изменений в мозговой активности под влиянием магнитных полей;

Увеличенная тревожность, усиленное чувство страха или нервозности могут быть результатом изменений в мозговой активности под влиянием магнитных полей; Раздражительность. Люди могут стать более раздражительными, легко раздражаться на незначительные вещи из-за изменений в эмоциональном состоянии;

Люди могут стать более раздражительными, легко раздражаться на незначительные вещи из-за изменений в эмоциональном состоянии; Неопределенность в принятии решений . Магнитные бури могут влиять на когнитивные функции мозга, что может вызвать неспособность четко анализировать ситуации и принимать решения;

. Магнитные бури могут влиять на когнитивные функции мозга, что может вызвать неспособность четко анализировать ситуации и принимать решения; Повышенное артериальное давление . Магнитные бури могут влиять на регуляцию артериального давления, что может привести к его повышению;

. Магнитные бури могут влиять на регуляцию артериального давления, что может привести к его повышению; Нарушение сна . Изменения в геомагнитной среде могут влиять на качество сна и приводить к бессоннице или беспокойному сну;

. Изменения в геомагнитной среде могут влиять на качество сна и приводить к бессоннице или беспокойному сну; Мигрени . Магнитные бури могут усилить ощущение боли во время мигрени и привести к более частым атакам;

. Магнитные бури могут усилить ощущение боли во время мигрени и привести к более частым атакам; Усталость . Под влиянием магнитной бури может увеличиться усталость и ощущение слабости;

. Под влиянием магнитной бури может увеличиться усталость и ощущение слабости; Изменения настроения . Внезапные изменения настроения, от радостного до грустного, могут быть реакцией на физиологические изменения, возникающие из-за магнитной бури;

. Внезапные изменения настроения, от радостного до грустного, могут быть реакцией на физиологические изменения, возникающие из-за магнитной бури; Ухудшение общего самочувствия. Общее физическое и психологическое самочувствие может ухудшиться под влиянием изменений в магнитном поле.

Что нельзя делать в дни магнитных бурь

В дни повышенной геомагнитной активности нежелательно:

подвергать свой организм физическим нагрузкам, поскольку магнитные бури могут влиять на работу сердца и кровеносной системы;

заниматься экстремальными видами спорта;

длительное время находиться на солнце;

подвергаться стрессу.

Как защититься от магнитных бурь

В опасные дни советуем придерживаться простых рекомендаций:

поддерживать здоровый рацион питания;

больше отдыхать и высыпаться;

пить больше чистой воды;

не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;

не читать плохие новости, чтобы лишний раз не подвергаться стрессу;

проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.