Магнитные бури 25 сентября: понедельник будет неспокойным?

Специалисты Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США информируют: сегодня, в понедельник, 25 сентября 2023 года, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне.
В то же время специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на сегодняшний день «периоды штормовой космической погоды».
Напомним, конец сентября еще может «отметиться» достаточно сильной магнитной бурей. Первоначально ее ожидали с 26 сентября, но поскольку на днях в одном из активных регионов Солнца произошла мощная вспышка, часть излучения может достигнуть Земли и раньше.
Как влияют на нас магнитные бури
Магнитные бури – это аномалии в магнитном поле Земли, вызванные солнечными вспышками. Эти колебания могут оказать негативное воздействие на системы связи и даже на здоровье человека.
Магнитная буря может сопровождаться различными симптомами, влияющими на физическое и эмоциональное здоровье людей. В зоне риска находятся метеочувствительные люди и люди с хроническими заболеваниями.
Вот несколько признаков влияния геомагнитных колебаний на человека:
- Апатия. Пониженное настроение, потеря интереса к различным делам могут быть показателями влияния магнитной бури на эмоциональное состояние;
- Тревога. Увеличенная тревожность, усиленное чувство страха или нервозности могут быть результатом изменений в мозговой активности под влиянием магнитных полей;
- Раздражительность. Люди могут стать более раздражительными, легко раздражаться на незначительные вещи из-за изменений в эмоциональном состоянии;
- Неопределенность в принятии решений. Магнитные бури могут влиять на когнитивные функции мозга, что может вызвать неспособность четко анализировать ситуации и принимать решения;
- Повышенное артериальное давление. Магнитные бури могут влиять на регуляцию артериального давления, что может привести к его повышению;
- Нарушение сна. Изменения в геомагнитной среде могут влиять на качество сна и приводить к бессоннице или беспокойному сну;
- Мигрени. Магнитные бури могут усилить ощущение боли во время мигрени и привести к более частым атакам;
- Усталость. Под влиянием магнитной бури может увеличиться усталость и ощущение слабости;
- Изменения настроения. Внезапные изменения настроения, от радостного до грустного, могут быть реакцией на физиологические изменения, возникающие из-за магнитной бури;
- Ухудшение общего самочувствия. Общее физическое и психологическое самочувствие может ухудшиться под влиянием изменений в магнитном поле.
Что нельзя делать в дни магнитных бурь
В дни повышенной геомагнитной активности нежелательно:
- подвергать свой организм физическим нагрузкам, поскольку магнитные бури могут влиять на работу сердца и кровеносной системы;
- заниматься экстремальными видами спорта;
- длительное время находиться на солнце;
- подвергаться стрессу.
Как защититься от магнитных бурь
В опасные дни советуем придерживаться простых рекомендаций:
- поддерживать здоровый рацион питания;
- больше отдыхать и высыпаться;
- пить больше чистой воды;
- не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
- не читать плохие новости, чтобы лишний раз не подвергаться стрессу;
- проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.