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Магнитные бури 25 сентября: понедельник будет неспокойным?

Магнитные бури 25 сентября: понедельник будет неспокойным?

Специалисты Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США информируют: сегодня, в понедельник, 25 сентября 2023 года, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне.

В то же время специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на сегодняшний день «периоды штормовой космической погоды».

Напомним, конец сентября еще может «отметиться» достаточно сильной магнитной бурей. Первоначально ее ожидали с 26 сентября, но поскольку на днях в одном из активных регионов Солнца произошла мощная вспышка, часть излучения может достигнуть Земли и раньше.

Как влияют на нас магнитные бури

Магнитные бури – это аномалии в магнитном поле Земли, вызванные солнечными вспышками. Эти колебания могут оказать негативное воздействие на системы связи и даже на здоровье человека.

Магнитная буря может сопровождаться различными симптомами, влияющими на физическое и эмоциональное здоровье людей. В зоне риска находятся метеочувствительные люди и люди с хроническими заболеваниями.

Вот несколько признаков влияния геомагнитных колебаний на человека:

  • Апатия. Пониженное настроение, потеря интереса к различным делам могут быть показателями влияния магнитной бури на эмоциональное состояние;
  • Тревога. Увеличенная тревожность, усиленное чувство страха или нервозности могут быть результатом изменений в мозговой активности под влиянием магнитных полей;
  • Раздражительность. Люди могут стать более раздражительными, легко раздражаться на незначительные вещи из-за изменений в эмоциональном состоянии;
  • Неопределенность в принятии решений. Магнитные бури могут влиять на когнитивные функции мозга, что может вызвать неспособность четко анализировать ситуации и принимать решения;
  • Повышенное артериальное давление. Магнитные бури могут влиять на регуляцию артериального давления, что может привести к его повышению;
  • Нарушение сна. Изменения в геомагнитной среде могут влиять на качество сна и приводить к бессоннице или беспокойному сну;
  • Мигрени. Магнитные бури могут усилить ощущение боли во время мигрени и привести к более частым атакам;
  • Усталость. Под влиянием магнитной бури может увеличиться усталость и ощущение слабости;
  • Изменения настроения. Внезапные изменения настроения, от радостного до грустного, могут быть реакцией на физиологические изменения, возникающие из-за магнитной бури;
  • Ухудшение общего самочувствия. Общее физическое и психологическое самочувствие может ухудшиться под влиянием изменений в магнитном поле.

Что нельзя делать в дни магнитных бурь

В дни повышенной геомагнитной активности нежелательно:

  • подвергать свой организм физическим нагрузкам, поскольку магнитные бури могут влиять на работу сердца и кровеносной системы;
  • заниматься экстремальными видами спорта;
  • длительное время находиться на солнце;
  • подвергаться стрессу.

Как защититься от магнитных бурь

В опасные дни советуем придерживаться простых рекомендаций:

  • поддерживать здоровый рацион питания;
  • больше отдыхать и высыпаться;
  • пить больше чистой воды;
  • не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
  • не читать плохие новости, чтобы лишний раз не подвергаться стрессу;
  • проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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