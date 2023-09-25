Магнітні бурі 25 вересня: понеділок буде неспокійним?

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США інформують: сьогодні, у понеділок, 25 вересня 2023 року, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому істотних магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на найвищому рівні.

Натомість фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують на сьогоднішній день «періоди штормової космічної погоди».

Нагадаємо, кінець вересня ще може «відзначитись» досить сильною магнітною бурею. Спочатку на неї чекали з 26 вересня, але оскільки днями в одному з активних регіонів Сонця стався потужний спалах, частина випромінювання може досягти Землі і раніше.

Як впливають на нас магнітні бурі

Магнітні бурі – це аномалії в магнітному полі Землі, викликані сонячними спалахами. Ці коливання можуть негативно вплинути на системи зв’язку і навіть на здоров’я людини.

Магнітна буря може супроводжуватися різними симптомами, що впливають на фізичне та емоційне здоров’я людей. У зоні ризику знаходяться метеочутливі люди та люди з хронічними захворюваннями.

Ось кілька ознак впливу геомагнітних коливань на людину:

Апатія. Знижений настрій, втрата інтересу до різних справ можуть бути показниками впливу магнітної бурі на емоційний стан;

Знижений настрій, втрата інтересу до різних справ можуть бути показниками впливу магнітної бурі на емоційний стан; Тривога. Збільшена тривожність, посилене почуття страху чи нервозності можуть бути результатом змін у мозковій активності під впливом магнітних полів;

Збільшена тривожність, посилене почуття страху чи нервозності можуть бути результатом змін у мозковій активності під впливом магнітних полів; Роздратність. Люди можуть стати більш дратівливими, легко дратуватися на незначні речі через зміни в емоційному стані;

Люди можуть стати більш дратівливими, легко дратуватися на незначні речі через зміни в емоційному стані; Невизначеність у прийнятті рішень . Магнітні бурі можуть впливати на когнітивні функції мозку, що може спричинити нездатність чітко аналізувати ситуації та приймати рішення;

. Магнітні бурі можуть впливати на когнітивні функції мозку, що може спричинити нездатність чітко аналізувати ситуації та приймати рішення; Підвищений артеріальний тиск . Магнітні бурі можуть впливати на регуляцію артеріального тиску, що може призвести до його підвищення;

. Магнітні бурі можуть впливати на регуляцію артеріального тиску, що може призвести до його підвищення; Порушення сну . Зміни в геомагнітному середовищі можуть впливати на якість сну і призводити до безсоння або неспокійного сну;

. Зміни в геомагнітному середовищі можуть впливати на якість сну і призводити до безсоння або неспокійного сну; Мігрені . Магнітні бурі можуть підсилити відчуття болю під час мігрені і призвести до частіших атак;

. Магнітні бурі можуть підсилити відчуття болю під час мігрені і призвести до частіших атак; Втома . Під впливом магнітної бурі може збільшитися втома та відчуття слабкості;

. Під впливом магнітної бурі може збільшитися втома та відчуття слабкості; Зміни настрою . Раптові зміни настрою від радісного до сумного можуть бути реакцією на фізіологічні зміни, що виникають через магнітну бурю;

. Раптові зміни настрою від радісного до сумного можуть бути реакцією на фізіологічні зміни, що виникають через магнітну бурю; Погіршення загального самопочуття. Загальне фізичне та психологічне самопочуття може погіршитися під впливом змін у магнітному полі.

Що не можна робити в дні магнітних бур

У дні підвищеної геомагнітної активності небажано:

піддавати свій організм фізичним навантаженням, оскільки магнітні бурі можуть впливати на роботу серця та кровоносної системи;

займатися екстремальними видами спорту;

тривалий час перебувати на сонці;

зазнавати стрес.

Як захиститися від магнітних бур

У небезпечні дні радимо дотримуватись простих рекомендацій:

підтримувати здоровий раціон харчування;

більше відпочивати та висипатися;

пити більше чистої води;

не вживати алкогольні напої та жирну їжу;

не читати погані новини, щоб зайвий раз не зазнавати стресу;

перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.