Локдаун в Украине нужно вводить немедленно: глава МВД назвал примерные сроки органичений

Локдаун, то есть жесткий карантин в связи с пандемией коронавируса в Украине нужно вводить немедленно.

Об этом заявил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, выступая в эфире канала “Украина 24”.

“Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Продолжительностью три или четыре недели. Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей”, – заявил Аваков.

Он отметил, что жесткий локдаун будет введен сразу после того, как правительство разработает необходимые механизмы компенсации потерь для частного бизнеса. По словам Авакова, вопрос о локдауне будет рассмотрен в ближайшие дни.

“Моя точка зрения стоит за радикальный локдаун, немедленно, не менее трех недель. И дай бог, чтобы мы выходили к Новому году из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами. Убежден, что правительство будет рассматривать это в ближайшие дни”, – добавил Аваков.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что карантин могут ввести и на новогодние праздники.

Напомним, о необходимости локдауна на зимние праздники ранее говорил министр культуры.