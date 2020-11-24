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Украинский министр предлагает ввести 2-недельный рождественский локдаун

Украинский министр предлагает ввести 2-недельный рождественский локдаун

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил ввести в стране двухнедельный локдаун на время новогодних праздников.
Об этом он написал сегодня, 24 ноября, в своем Телеграм-канале.

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Как отмечает Ткаченко, в последние дни суточная количество инфицированных коронавирусом снизилась. Тем не менее, вопрос, что ожидает украинцев завтра, остается открытым. Между тем, по мнению министра, ситуация должна быть прогнозируемой: люди имеют право заранее знать, чего им ожидать, а растянутая во времени «красная зона» не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику.

«Мое личное мнение – лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предложил бы запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам», – написал Ткаченко.

Кроме того, он предлагает отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники «в режиме онлайн, например, в Зуме».

«По крайней мере, будет, что вспомнить», – полагает министр культуры.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил информацию о том, что правительство действительно разрабатывает план введения в стране более жесткого карантина, но точная дата пока не известна. По его словам, введение локдауна – это «план Б» на случай если «не сработает» карантин выходного дня.

Напомним, по данным на утро вторника, 24 ноября, в Украине подтвердили 12 287 новых случаев коронавируса. В Одесской области за сутки отмечено 865 новых случаев коронавирусной болезни.

Фото: kurs.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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