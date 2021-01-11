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Локдаун в Украине: продлят ли жесткий карантин после 24 января?

Локдаун в Украине: продлят ли жесткий карантин после 24 января?

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил продление жесткого карантина после 24 января. При этом по прогнозам Министерства здравоохранения на эту зиму было запланировано одно ужесточение карантина. 

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Об этом Ляшко заявил в эфире телеканала “Еспресо TV”.

Ляшко отметил, что ни продление, ни ужесточение карантина в Украине пока не предусматривается. Но в случае значительного роста заболеваемости дополнительные меры возможны.

“Этот вирус (коронавирус – ред.) коварный и вирус новый. Великобритания перед вторым локдауном говорила, что мы закрываемся сейчас и откроемся на новогодние праздники. Но у них произошла мутация. Они открылись, неделю побыли без ограничений, и опять же пришлось закрываться. Поэтому и мы не можем гарантировать, что все будет так, как и прогнозировалось”, – сказал Ляшко.

Напомним, жесткий карантин в Украине действует с 8 по 24 января.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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