Копия одесского «Якоря-сердца» отправится в итальянский город-побратим

По предварительной договоренности с итальянской стороной, «Якорь-сердце» планируется установить в центральном районе Генуи Дарси, в Старом порту Порто Антико.

Предварительно, «Якорь-сердце» отправится в Италию в апреле 2021 года.

Кроме того, по примеру создания Стамбульского и Греческого парков, сегодня ведутся переговоры о реализации в Одессе проекта благоустройства зеленой зоны в честь города-побратима Генуи.

Генуя – город-побратим Одессы, самый большой порт Италии и третий по значимости промышленный и торговый центр страны, после Турина и Милана.

Реализация проекта передачи «Якоря-сердца» городам-побратимам Одессы началась в 2018 году. Точная копия туристического символа Одессы устанавливается в местах, популярных у жителей и гостей этих городов. После установки в СМИ иностранных государств проводится широкомасштабная презентация Одессы.

Первым городом, где в июне 2019 года был установлен двухметровый символ Одессы «Якорь-сердце», стала Ларнака (Кипр).

В ноябре 2019 года туристический символ Одессы появился на центральной набережной города-побратима Марселя (Франция).

На лето 2021 года запланирована установка «Якоря-сердца» в городе-побратиме Регенсбурге (Германия).

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Фото: zachem.com.ua