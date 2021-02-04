Новости Одессы и Одесской области

Копия одесского «Якоря-сердца» отправится в итальянский город-побратим

Копия одесского «Якоря-сердца» отправится в итальянский город-побратим

Итальянскому городу Генуе, побратиму Одессы, подарят точную копию туристического символа Южной Пальмиры – «Якоря-сердце».
Соответствующий проект решения поддержали депутаты Одесского городского совета на очередной сессии 3 февраля, передает пресс-служба мэрии.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

По предварительной договоренности с итальянской стороной, «Якорь-сердце» планируется установить в центральном районе Генуи Дарси, в Старом порту Порто Антико.

Предварительно, «Якорь-сердце» отправится в Италию в апреле 2021 года.

Кроме того, по примеру создания Стамбульского и Греческого парков, сегодня ведутся переговоры о реализации в Одессе проекта благоустройства зеленой зоны в честь города-побратима Генуи.

Генуя – город-побратим Одессы, самый большой порт Италии и третий по значимости промышленный и торговый центр страны, после Турина и Милана.

Реализация проекта передачи «Якоря-сердца» городам-побратимам Одессы началась в 2018 году. Точная копия туристического символа Одессы устанавливается в местах, популярных у жителей и гостей этих городов. После установки в СМИ иностранных государств проводится широкомасштабная презентация Одессы.

Первым городом, где в июне 2019 года был установлен двухметровый символ Одессы «Якорь-сердце», стала Ларнака (Кипр).

В ноябре 2019 года туристический символ Одессы появился на центральной набережной города-побратима Марселя (Франция).

На лето 2021 года запланирована установка «Якоря-сердца» в городе-побратиме Регенсбурге (Германия).

Читайте также: С кем дружит Одесса?

Фото: zachem.com.ua

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить