Людям відновлять житло: у Сергіївці днями розпочнуть ремонт у зруйнованій ракетою багатоповерхівці

Про це повідомили на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеські області.

Прямо біля багатоповерхівки була проведена виїзна робоча нарада між представником Служби, підрядником та представниками Сергіївської сільради.

Нагадаємо, капремонт будівлі коштувати 73 млн 550 тис. грн.

З початком відновлювальних робіт у пошкодженій дев’ятиповерхівці виявлено цілий комплекс раніше не врахованих обсягів робіт, потреба в яких з’явилася у зв’язку з осіданням будівлі після ракетного удару.

Під час виїзної наради обговорили поточний план роботи, календарний графік, та першочергові роботи, які необхідно виконати.

Згідно із проєктом, має бути проведена комплексна відбудова будівлі. Окрім того, підрядник має виконати роботи із зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також влаштувати всі основні комунікації та підключити їх до мережі.

Як повідомили у Службі, роботи розпочнуться уже 11 грудня. А здати відремонтовану багатоповерхівку підрядник має не пізніше листопада 2024 року.

Нагадаємо, 1 липня 2022 року вночі російські окупанти завдали черговий ракетний удар по Одеській області. Було зафіксовано три ракети типу Х-22. Одна з них влучила у дев’ятиповерховий будинок в центрі Сергіївки внаслідок чого було повністю знищено цілий під’їзд багатоповерхового житлового будинку.

Російська ракета вразила цокольний поверх. Загинули всі мешканці підʼїзду з першого до четвертого поверху – усього 21 людина. Серед 106 квартир у будинку зруйновано чи пошкоджено 105.