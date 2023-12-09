В Одессе ищут дом собаке, спасенной после подрыва Каховской ГЭС

Все эти месяцы животное лечили, поскольку из-за длительного пребывания в воде у нее отказали задние лапы.

Об этом сообщила сегодня известная волонтер, глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

«Помните фото, которое облетело весь мир, когда враг взорвал Каховскую дамбу? Багиру спасли. И все это время ее лечили, потому что от длительного пребывания в воде у нее сначала отказали задние лапы. Сейчас она здорова и счастлива, но до сих пор ищет свой дом»,

– пишет волонтер.

Она также рассказала, что очень хотела бы забрать Багиру к себе, но проблема в том, что та очень любит людей, но совсем не любит других собак, а у Екатерины уже есть пес Лютый.

«Поэтому очень надеюсь, что благодаря огласке она все же найдет свой дом. Такой же огласки, какая была, когда все рыдали, рассматривая первое фото, когда ее спасли»,

– добавила волонтер.

Напомним, рашисты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию в ночь на 6 июня 2023 года с целью остановить контрнаступление ВСУ. Эта ГЭС распологалась в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области. В результате теракта были затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях, а станция после подрыва восстановлению не подлежит.

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