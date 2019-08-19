Літнє подружжя та мати з двома дітьми: хто постраждав у одеському готелі «Токіо Стар»

Сьогодні, 19 серпня, під час апаратної наради у одеській міській раді, доповіли про постраждалих під час пожежі у готелі «Токіо Стар».

Так, серед мешканців готелю було 28 іноземних громадян, серед яких громадяни Білорусі, Туреччини, В’єтнаму, Литви, США, Кіпру, Бельгії, Польщі, Швеції, Ірану, Іраку, Франції.

Для громадянина США було організувано допомогу у зміні квитків за маршрутом та трансфер до аеропорту. Двом громадянам Туреччини та Ірану допомогли відновити та віднайти документи, втрачені під час пожежі.

Літня пара з Білорусі впродовж багатьох років мріяла поїхати на відпочинок в Одесу. Декілька років подружжя збирало кошти на поїздку. Приїхавши до Одеси, подружжя хотіло відсвяткувати свій ювілей – 25 років разом.

– Люди все життя збирали гроші і мріяли побувати у Одесі, але, на жаль, таким невдалим вийшов цей візит, – зазначив міський голова Геннадій Труханов. – Звісно, ми зробимо все можливе, щоб хоч якось покращити враження від нашого міста.

Наразі подружжя знаходиться у готелі “Чорне море”.

– Готель потребує оплати. Можливо, після нашої сьогоднішньої наради там знайдуть можливість не брати гроші з них. Ну, а якщо ні, то ми знайшли на це гроші і проплатимо перебування сімейної пари у готелі, – додав мер міста.

У цьому ж готелі є ще одна родина, переселена із “Токіо Стар”. Це молода мати з двома дітьми.

Також серед постояльців готелю перебувала жінка із онкозахворюванням, яка періодично мала приймати медичні препарати. Виникнення пожежі могло спричинити збої з курсу лікування, що загрожувало здоров’ю жінки. Ввечері, коли трапилося загоряння, жінка мала продовжити лікуватися. Коли людей евакуювали із приміщення, весь курс лікування залишився у номері постраждалої. У Департаменті охорони здоров’я жінці надали необхідні медикаменти, для безпечного продовження курсу лікування.

Серед жертв виявилось п’ятеро українців: двоє жителів Одеської області, двоє киян і мешканець Дніпра. Також загинула громадянка Австралійського Союзу.

Напомним, пожар в отеле “Токио Стар” произошел в ночь на 17 августа и унес жизни 9 человек.

Правоохранители рассматривают три версии пожара в одесском отеле: несоблюдение правил пожарной безопасности, поджог с целью сокрыть убийство, неосторожное обращение с огнем.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил проверить соблюдение пожарной безопасности во всех местах отдыха людей. Президент Владимир Зеленский обещал лично проконтролировать, чтобы виновные ответили за последствия пожара. Владелец “Токио Стар” Вадим Черный уже заявил, что готов понести ответственность.

По факту пожара в гостинице “Токио Стар” возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) УКУ.

“Токио Стар” была одной из самых дешевых в Одессе гостиниц. Ее открыли в здании бывшего трамвайного депо.