«Ликбез» для чиновников и первые вестники весны – главные новости Одессы 9 февраля

Во вторник, 9 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о следующих важных событиях в городе.

Служба безопасности Украины выявила схему, по которой частным застройщикам передали почти 4 га земли в Одессе.

Одним из главных последствий непогоды в Одессе стали сотни оборванных проводов, часть из которых до сих пор валяются на улицах города.

Улица Водопроводная в Одессе в этом году становится «героем дня: еще один ее участок ожидает капитальный ремонт.

Чиновники одесской мэрии и сотрудники коммунальных предприятий будут учить украинский язык на дополнительных занятиях.

В Одессе расцвели подснежники.

Фото Юрия Руденко