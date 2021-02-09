Новости Одессы и Одесской области

Непогода оборвала провода: куда обращаться одесситам? (фото)

Непогода оборвала провода: куда обращаться одесситам? (фото)

Вот уже несколько недель в Одессе периодически бушует стихия: сильный ветер, снегопад, дождь, гололед… Одним из главных последствий непогоды стали сотни оборванных проводов, часть из которых до сих пор валяются на улицах города.

Например, на Французском бульваре возле переулка Дунаева провода уже несколько дней лежат без изменений под кучей поваленных веток.

Провода, Французский бульвар

На Французском бульваре

Провода, под ветками

А неподалеку на улице Довженко оборванные провода валяются прямо посреди тротуара. Люди торопливо переступают препятствие, а машины, будто не замечая, паркуются прямиком на них.

Провода, Довженко

На улице Довженко

Провода, на улице Довженко

Провода на дороге

В некоторых местах проблему оборванных проводов электропередач «решили» с помощью близрастущих деревьев: где-то несколько раз обмотали вокруг ствола, а где-то просто закинули за ветку. А на улице Академической сразу несколько проводов подвязали на дерево в виде петли. Хотя бы оголенные концы додумались обезопасить изолентой.

Провода, Академическая

На улице Академической

На той же Академической напротив дома №11 есть сложилась и вовсе необычная ситуация. Там въезд и выезд в один из дворов полностью перекрыл провод, который висит в полутора метрах от земли. Даже малогабаритные автомобили под ним не проедут, не говоря уже о машинах скорой помощи и пожарной службы. Далее этот провод протянут по земле, но из-за прошедшего дождя в некоторых местах он полностью погряз в лужах.

Провода, проезд

Провода, на Академической

Таких аварийных проводов на одесских улицах сейчас сотни. Но если вы обнаружили оборванный, упавший на землю или повисший на дереве провод, не пытайтесь устранить проблему самостоятельно: это может быть опасно для жизни.

Провода, у дома
Провода и дерево
Провода, тротуар
Провода, дорога
Провода, жилой дом

Звоните в колл-центр «Одессаоблэнерго» по телефонам (048) 705-90-90, (068) 750-90-90, (095) 750-90-90.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, куда обращаться за помощью в различных аварийных ситуациях.

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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