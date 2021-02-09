Готовимся: на оживленном перекрестке рядом с одесской Чумкой ожидается капитальный ремонт (фото)

Улица Водопроводная в Одессе в этом году становится «героем дня», особенно когда речь идет о пробках: еще один ее участок ожидает капитальный ремонт.

Речь идет о перекрестке у горы Чумки – на углу улицы Водопроводной и Высокого переулка, напротив Стальканата. Это более чем оживленный перекресток, где скоро станут менять дорожное покрытие и трамвайные пути.

И дорожное покрытие, и рельсы здесь, как сегодня убедился корреспондент «Одесской жизни», и в самом деле нуждаются в ремонте.

Тендер по выбору подрядчика уже объявлен управлением дорожного хозяйства Одесского горсовета, с ним можно ознакомиться на сайте госзакупок Prozorro.

Аукцион состоится 16 февраля. Ожидаемая стоимость будущих работ – почти 29 миллионов гривен.

Работы планируется выполнить до 31 декабря 2022 года.

Сейчас у нас образовался «пробочный переполох» в связи со стартом второго этапа ремонта Новощепного ряда на участке улицы Водопроводной.

Как изменятся схемы движения в связи с предстоящим ремонтом оживленного перекрестка, мы пока не знаем. Задача в этом смысле предстоит немалая: ведь здесь курсируют трамваи и другой транспорт, соединяющий с центром (и далее) сразу несколько жилмассивов – Таирова, Черемушки, Люстдорф, Школьный…

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