Новости Одессы и Одесской области

Готовимся: на оживленном перекрестке рядом с одесской Чумкой ожидается капитальный ремонт (фото)

Готовимся: на оживленном перекрестке рядом с одесской Чумкой ожидается капитальный ремонт (фото)

Улица Водопроводная в Одессе в этом году становится «героем дня», особенно когда речь идет о пробках: еще один ее участок ожидает капитальный ремонт.

Речь идет о перекрестке у горы Чумки – на углу улицы Водопроводной и Высокого переулка, напротив Стальканата. Это более чем оживленный перекресток, где скоро станут менять дорожное покрытие и трамвайные пути.

И дорожное покрытие, и рельсы здесь, как сегодня убедился корреспондент «Одесской жизни», и в самом деле нуждаются в ремонте.

улица Водопроводная, рельсы

Тендер по выбору подрядчика уже объявлен управлением дорожного хозяйства Одесского горсовета, с ним можно ознакомиться на сайте госзакупок Prozorro.

тендер, капремонт Водопроводной

Аукцион состоится 16 февраля. Ожидаемая стоимость будущих работ – почти 29 миллионов гривен.

Работы планируется выполнить до 31 декабря 2022 года.

Сейчас у нас образовался «пробочный переполох» в связи со стартом второго этапа ремонта Новощепного ряда на участке улицы Водопроводной.

Как изменятся схемы движения в связи с предстоящим ремонтом оживленного перекрестка, мы пока не знаем. Задача в этом смысле предстоит немалая: ведь здесь курсируют трамваи и другой транспорт, соединяющий с центром (и далее) сразу несколько жилмассивов – Таирова, Черемушки, Люстдорф, Школьный…

улица Водопроводная, Стальканат

Фото и скриншот автора

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить