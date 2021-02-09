Для одесских чиновников организуют дополнительные занятия по украинскому языку

Чиновники одесской мэрии и сотрудники коммунальных предприятий будут учить украинский язык на дополнительных занятиях.

Лекции и семинары будут проводить на базе департамента образования и науки Одесского горсовета. Они предназначены для тех служащих, кто хочет улучшить знания государственного языка.

Об этом шла речь на аппаратном совещании в одесской мэрии.

Как объяснила заместитель директора департамента образования и науки Светлана Скебало, сейчас формируются списки чиновников мэрии, которые будут посещать «уроки».

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