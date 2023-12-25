Лидер группы «Скай» заявил, что организатор их концертов оказался аферистом: состоится ли выступление в Одессе

Об этом в facebook заявил лидер группы «Скай» Олег Собчук.

Собчук рассказал, что директор компании Star Label Тарас Доненко, который занимался организацией концертов четырёх известных музыкантов, украл деньги от купленных людьми билетов и пропал.

Среди пострадавших от мошенничества фронтмен группы «СКАЙ» Олег Собчук, Тарас Чубай, Злата Огневич и Руслана.

Олег Собчук рассказал, что канувший в лету организатор концертов втирался в доверие к артистам в течение длительного времени.

«Он сам на нас вышел, предложил свои услуги. И вместе мы сделали около ста концертов. Некоторое время он исполнял свои обязанности, довольно сильно втерся в доверие. А потом в какой-то момент забрал средства из запланированных концертов у билетных операторов и исчез. Только у нас – это около 3 млн 600 тысяч гривен. Еще есть Злата Огневич, Тарас Чубай и Руслана», — подчеркнул Собчук.

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Артист добавил, что такого массового «кидка на деньги», где было задействовано столько артистов и фигурировали такие суммы, не помнит.

В настоящее время так называемый «организатор концертов» Тарас Доненко уже находится в официальном розыске, на него уже написаны соответствующие заявления.

Олег Собчук добавляет, что какие-то концерты все же состоятся, а некоторые – придется перенести на весну:

«Концерты, которые были запланированы на январь, должны перенести на весну, чтобы аккумулировать определенный бюджет – и их отработать. Тем временем мы надеемся, что мошенника найдут, он понесет ответственность».

Что касается концерта, который запланирован на 26 декабря в Одессе, то он состоится без переноса.