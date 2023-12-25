Лідер гурту “Скай” заявив, що організатор їхніх концертів виявився аферистом: чи відбудеться виступ в Одесі

Про це у facebook заявив лідер гурту “Скай” Олег Собчук.

Собчук розповів, що директор компанії Star Label Тарас Доненко, котрий займався організацією концертів чотирьох відомих музикантів, вкрав гроші від куплених людьми квитків та зник.

Серед постраждалих від шахрайства фронтмен гурту “СКАЙ” Олег Собчук, Тарас Чубай, Злата Огнєвіч та Руслана.

Олег Собчук розповів, що організатор концертів, що канув у льоту, втирався в довіру до артистів протягом тривалого часу.

“Він сам на нас вийшов, запропонував свої послуги. І разом ми зробили близько ста концертів. Якийсь час він виконував свої обов’язки, досить сильно втерся в довіру. А потім у якийсь момент забрав кошти із запланованих концертів у квиткових операторів і зник. Тільки у нас – це близько 3 млн 600 тисяч гривень. Ще є Злата Огневич, Тарас Чубай та Руслана”, – наголосив Собчук.

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Артист додав, що такого масового “кидка на гроші”, де було задіяно стільки артистів та фігурували такі суми, не пам’ятає.

Наразі так званий “організатор концертів” Тарас Доненко вже перебуває в офіційному розшуку, на нього вже написано відповідні заяви.

Олег Собчук додає, що якісь концерти все ж таки відбудуться, а деякі – доведеться перенести на весну:

“Концерти, які були заплановані на січень, мають перенести на весну, щоб акумулювати певний бюджет – і їх відпрацювати. Тим часом ми сподіваємось, що шахрая знайдуть, він понесе відповідальність”.

Щодо концерту, який заплановано на 26 грудня в Одесі, то він відбудеться без перенесення.