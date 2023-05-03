«Надо быть просто собой»: вокалист группы «Скай» рассказал о работе с военными и поблагодарил одесситов (фото)

В понедельник, 1 мая, Одессу посетила с благотворительным концертом популярная украинская рок-группа «Скай». За считанные минуты до начала выступления журналисты «Одесской жизни» успели пообщаться с вокалистом группы Олегом Собчуком.

ОЖ: – Олег, всем известна ваша благотворительная деятельность в поддержку ВСУ. Есть ли у вас какая-то общая творческая активность, какие-то совместные проекты с нашими военными?

– Да, конечно, есть общая активность. Я имею в виду заслуженный ансамбль и оркестр Вооруженных Сил Украины во главе с Дмитрием Жановичем Антонюком. Мы уже объездили почти всю Украину в предыдущих турах с концертной программой с симфоническим оркестром и 26 мая во Дворце спорта с эксклюзивной программой тоже будем выступать с оркестром ВСУ.

ОЖ: – А поступали ли вам творческие предложения от отдельных военных лично?

– Ребята, которых мы посещали в госпиталях, играли мне свои песни, такое было. Я играл им – они мне, такой диалог. Но тексты и музыку, чтобы я спел, они мне пока не присылали. Но если мне понравится песня, я с радостью ее спою, и это очень хорошая идея.

ОЖ: – С началом полномасштабной агрессии почти каждый творческий человек в Украине столкнулся с периодическими волнами хейта. Чувствуете ли по себе, что хейта стало больше, что вызвать его может любое крохотное недоразумение? И как вы реагируете на это?

– Если вы публичный человек, то каждое ваше слово – это месседж. И ты не можешь нравиться всем, что бы ты ни говорил. Будешь со всеми добрым, скажут – «Заискивает!», «Подхалим!». Будешь злым – тоже кого-то разочаруешь. Надо быть просто собой. Быть тем, кто ты есть. Конечно, бывают разные реакции. Я просто понимаю: у нас идет война. Мы все ощущаем страх, тревожность, ненависть. Те вещи, на которые раньше, до войны, вообще не обратил бы внимания, сейчас столь триггерны, контрастны… И это касается абсолютно всего: высказываний, песен. Я это полностью понимаю, это логично.

ОЖ: – Есть что-то, что хотели бы сказать лично одесситам?

– Одесситов хочу поблагодарить за вкусную кухню. Поблагодарить за позитив, за одесский юмор. Поблагодарить за то, что приходили и приходят на наши концерты, помогают, побеждают. Хочу поблагодарить за то, что я вижу, как они пытаются переходить на украинский язык. Я это очень уважаю и призываю делать это более массово. Ошибайтесь, но не останавливайтесь! Потому что мы – украинцы, у нас есть один язык, как ни крути. И все будет – Украина!

Напомним, что фронтмен группы «Скай» Олег Собчук недавно стал амбасадором национальной программы #ВрятуйКінцівку фонда «Здоровье украинского народа». Сбору средств для этой программы посвящен продолжающийся благотворительный тур «Напролом». И каждый, кто придет на концерт группы, поможет спасти украинского военного от ампутации руки или ноги.

До 65% раненых могут возвратиться в строй при качественном лечении. Но средняя стоимость лечения одной конечности, при условии ее сохранения, составляет около 60-70 тыс. грн.

Одесситы, посетившие концерт группы, вживую услышали любимые хиты – «Тебе це може вбити», «Подаруй світло» и другие. Завершился концерт благотворительным аукционом, на котором было разыграно две футболки и флаг Украины с автографами участников группы. Аукцион собрал для раненых военных еще 25 тыс. грн.

Свой подарок неожиданно получила и сама группа «Скай»: из зала им передали украинский флаг, подписанный нашими военными из Бахмута. Фронтмен группы пообещал, что этот флаг будет разыгран на следующем благотворительном аукционе.

Текст: Тая Найденко, фото: Анастасия Найденко