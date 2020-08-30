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Кидали яйцями, розпилили газ: під час ЛГБТ прайду затримали 16 порушників порядку

Кидали яйцями, розпилили газ: під час ЛГБТ прайду затримали 16 порушників порядку

До Приморського відділу поліції з Думської площі правоохоронці доставили шістнадцятьох порушників громадського порядку.

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Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Під час акції на підтримку квір-культури група їхніх противників у натовпі розпилила газ та закидала людей яйцями. В результаті неправомірних дій молодиків до медичного закладу доставили двох поліцейських.

Зараз у всіх правопорушників у територіальному відділі поліції відбирають пояснення. Відносно них будуть складені протоколи за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба

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