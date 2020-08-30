Новости Одессы и Одесской области

Одеса Прайд 2020: під час мирної акції на Думській площі сталося декілька сутичок (оновлюється)

Одеса Прайд 2020: під час мирної акції на Думській площі сталося декілька сутичок (оновлюється)

Сьогодні, 30 серпня, на Думській площі відбувається акція “Крокуємо разом! Все буде Прайд!” в рамках фестивалю Одеса Прайд 2020.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Про це повідомляє наш кореспондент з місця події.

Живий ланцюг мали вибудовувати біля пам’ятника Дюку де Рішельє, однак за 20 хвилин до почату акції організатори “Одеса Прайд 2020″змінили місце її проведення на Думську площу.

За пів години до початку акції до Приморського бульвару почали збиратися захисники сімейних цінностей. Також спецтранспортом приїхали правоохоронці та карета швидкої допомоги.

ФОТО У ГАЛЕРЕЇ:

Спершу акція мала відбуватися біля пам'ятника Дюку.
Спершу акція мала відбуватися біля пам'ятника Дюку.
Спершу акція мала відбуватися біля пам'ятника Дюку.
Спершу акція мала відбуватися біля пам'ятника Дюку.
Спершу акція мала відбуватися біля пам'ятника Дюку.
Спершу акція мала відбуватися біля пам'ятника Дюку.
Спершу акція мала відбуватися біля пам'ятника Дюку.

О 15:00 розпочалася акція “Крокуємо разом! Все буде Прайд!”. ЛГБТ активістів ланцюгом оточили Нацгвардійці та поліцейські. У перші хвилини проведення акції сталося декілька сутичок між представниками організацій. Як передає наш кореспондент, на Думській площі загалом зібралося близько 50 захисників сімейних цінностей та близько 30 ЛГБТ активістів.

Згодом у бік учасників акції почали кидатися яйцями.

ФОТО У ГАЛЕРЕЇ:

Сама акція відбулася на Думській площі
Сама акція відбулася на Думській площі
Сама акція відбулася на Думській площі
Сама акція відбулася на Думській площі
Сама акція відбулася на Думській площі

Ось так відбувається акція “Крокуємо разом! Все буде Прайд!”:

Як повідомив наш кореспондент з місця події, активісти партії “Традиція і порядок” зламали мирні таблички ЛГБТ активістів:

ОНОВЛЕНО станом на 15:55 правоохоронцями затримано близько 10 людей.

Оновлення станом на 16:06 активісти ЛГБТ змістилися ближче до будівлі міської ради. Учасники акції постійно перебувають в оточенні правоохоронців.

IMG_3242
IMG_3251
IMG_3254
IMG_3255
IMG_3257

ОНОВЛЕНО станом на 16:45:

Акція завершилася. ЛГБТ активістів у різних напрямках супроводжували правоохоронці.

Фото: Артем Виноградов

Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить