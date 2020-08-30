Одеса Прайд 2020: під час мирної акції на Думській площі сталося декілька сутичок (оновлюється)

Сьогодні, 30 серпня, на Думській площі відбувається акція “Крокуємо разом! Все буде Прайд!” в рамках фестивалю Одеса Прайд 2020.

Про це повідомляє наш кореспондент з місця події.

Живий ланцюг мали вибудовувати біля пам’ятника Дюку де Рішельє, однак за 20 хвилин до почату акції організатори “Одеса Прайд 2020″змінили місце її проведення на Думську площу.

За пів години до початку акції до Приморського бульвару почали збиратися захисники сімейних цінностей. Також спецтранспортом приїхали правоохоронці та карета швидкої допомоги.

ФОТО У ГАЛЕРЕЇ:

Спершу акція мала відбуватися біля пам'ятника Дюку. Спершу акція мала відбуватися біля пам'ятника Дюку. Спершу акція мала відбуватися біля пам'ятника Дюку. Спершу акція мала відбуватися біля пам'ятника Дюку. Спершу акція мала відбуватися біля пам'ятника Дюку. Спершу акція мала відбуватися біля пам'ятника Дюку. Спершу акція мала відбуватися біля пам'ятника Дюку.

О 15:00 розпочалася акція “Крокуємо разом! Все буде Прайд!”. ЛГБТ активістів ланцюгом оточили Нацгвардійці та поліцейські. У перші хвилини проведення акції сталося декілька сутичок між представниками організацій. Як передає наш кореспондент, на Думській площі загалом зібралося близько 50 захисників сімейних цінностей та близько 30 ЛГБТ активістів.

Згодом у бік учасників акції почали кидатися яйцями.

ФОТО У ГАЛЕРЕЇ:

Сама акція відбулася на Думській площі Сама акція відбулася на Думській площі Сама акція відбулася на Думській площі Сама акція відбулася на Думській площі Сама акція відбулася на Думській площі

Ось так відбувається акція “Крокуємо разом! Все буде Прайд!”:

Як повідомив наш кореспондент з місця події, активісти партії “Традиція і порядок” зламали мирні таблички ЛГБТ активістів:

ОНОВЛЕНО станом на 15:55 правоохоронцями затримано близько 10 людей.

Оновлення станом на 16:06 активісти ЛГБТ змістилися ближче до будівлі міської ради. Учасники акції постійно перебувають в оточенні правоохоронців.

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ОНОВЛЕНО станом на 16:45:

Акція завершилася. ЛГБТ активістів у різних напрямках супроводжували правоохоронці.

Фото: Артем Виноградов