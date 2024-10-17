Новости Одессы и Одесской области

Крупнейший в мире контейнерный перевозчик запускает новую линию в порт Большой Одессы

Крупнейший в мире контейнерный перевозчик запускает новую линию в порт Большой Одессы

Несмотря на обстрелы одесских портов, крупнейшая в мире компания по перевозке морских контейнеров Maersk запускает новый еженедельный фидерный сервис в порт Черноморск.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Вчера, 16 октября, первый контейнеровоз вышел из Порт-Саида (Египет), а первое прибытие в Черноморск запланировано на 22 октября.

«Фидерный сервис существенно сокращает время транзита в и из Черноморска, по сравнению с баржевым сообщением между Констанцей и Черноморском», — отметили в компании.

Справка ОЖ

Maersk — датская компания, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов. Штаб-квартира находится в Копенгагене, а дочерние предприятия и офисы, в которых работает около 100 тысяч сотрудников, располагаются в более чем 135 странах мира. По состоянию на 2024 год Maersk занимает второе место в мире в сфере контейнерных перевозок.

Напомним, в апреле 2024 года порты Большой Одессы заработали полноценно: первый за время войны контейнеровоз прошел морским коридором. Но россия не прекращает атаковать ракетами порты Одесской области, пытаясь разрушить судоходство в Черном море.

Во время ракетной атаки в ночь с 5 на 6 октября в морском порту «Пивденный» повреждения получило гражданское судно «PARESA» под флагом Сент-Китс и Невис.

А 9 октября российские оккупанты в очередной раз ударили баллистикой по портам Одесской области. Тогда погибло восемь человек, еще 11 — получили ранения.

14 октября повреждения получили гражданские судна «NS Moon» под флагом Белиза и сухогруз под флагом Палау „Optima“

 

 

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