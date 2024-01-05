Крещение в Одессе: где одесситы смогут погрузиться в воду

Освящение воды состоится в 8:00 на пляже «два шара», это решение согласовано с органами местного самоуправления, передает «Думская» со ссылкой на секретаря Одесской епархии Православной церкви Украины Теодора Оробца.

По словам секретаря Одесской епархии ПЦУ, обряд крещенских купаний церковь не поощряет, но и не критикует. Люди сами решают соблюдать этот канонический обряд или нет.

Однако освящение воды для верующих важный момент», —

отметил Теодор Оробец.

Информацию священника о купании на Крещение подтвердили и в мэрии.

Спасательный пост будет на Ланжероне. Это так называемая основная локация. Также спасательные патрули будут курсировать на 10-й и 16-й станциях Фонтана. Их задача – обеспечить безопасность всем желающим погрузиться на праздник в воду.

Впрочем, спасатели сообщали, что не будут обустраивать централизованные места для купания, чтобы не провоцировать народ.

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Предупреждают и в ГСЧС, что к купанию в холодной воде нужно подходить подготовленным, а также соблюдать основные правила:

купаться только в специально оборудованных местах, где есть спасательные посты, а нижняя часть резервуара проверяется и очищается от опасных объектов;

необходимо согреть организм перед погружением, потому что температура воды намного ниже температуры тела;

купание детей и их пребывание у резервуара происходит только под наблюдением взрослых;

ни в коем случае не лезть в воду после употребления алкоголя.

Фото иллюстративное