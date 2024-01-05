Водохреща в Одесі: де одесити зможуть зануритись у воду

Завтра, 6 січня, в Одесі вперше пройдуть водохресні купання за новоюліанським календарем. Офіційно дозволили занурюватись у воду лише на Ланжероні.
Освячення води відбудеться о 8:00 на пляжі «дві кулі», це рішення узгоджено з органами місцевого самоврядування, передає “Думська” з посиланням на секретаря Одеської єпархії Православної церкви України Теодора Оробця.
За словами секретаря Одеської єпархії ПЦУ, обряд водохресних купань церква не заохочує, але й не критикує. Люди самі вирішують чи дотримуватися цього канонічного обряду, чи ні.
Проте освячення води для тих, хто вірує, важливий момент», —
зазначив Теодор Оробець.
Інформацію священника про купання на Водохреща підтвердили й в мерії.
Рятувальний пост буде на Ланжероні. Це так звана, основна локація. Також рятувальні патрулі курсуватимуть на 10-й і 16-й станціях Фонтану. Їхнє завдання – гарантувати безпеку усім охочим зануритись на свято у воду.
Втім рятувальники повідомляли, що не будуть облаштовувати централізовані місця для купання, аби не провокувати народ.
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Попереджають і в ДСНС, що до купання в холодній воді потрібно підходити підготовленим, а також дотримуватися основних правил:
- купатися тільки в спеціально обладнаних місцях, де є рятувальні пости, а нижня частина резервуара перевіряється й очищається від небезпечних об’єктів;
- необхідно зігріти організм перед зануренням, тому що температура води набагато нижча за температуру тіла;
- купання дітей та їхнє перебування біля резервуара відбувається тільки під наглядом дорослих;
- у жодному разі не лізти у воду після вживання алкоголю.
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