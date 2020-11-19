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Без вскрытия и в мешках: как хоронят умерших от COVID-19 в Одесской области

Без вскрытия и в мешках: как хоронят умерших от COVID-19 в Одесской области

В Ренийском районе Одесской области умерших от коронавируса СOVID-19 хоронят в плотных полиэтиленовых мешках. А родственники умерших подписывают согласие на то, что тело умершего им выдадут без предварительного вскрытия. 

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Аналогичный документ в отношени умерших от коронавируса подписывают лечащий врач и главный врач Ренийской центральной районной больницы.

– Хоронят их в плотных полиэтиленовых черных мешках. За 50 лет работы я сам впервые такое вижу, – рассказал патологоанатом Ренийской ЦРБ Андрей Думитрашко, пишет ресурс Рени-Одесса. — Родственники пакеты не вскрывают, они кладут сверху чистую одежду и то, что посчитают необходимым – так и хоронят. Я не проводил вскрытия ни одного такого случая. И нет смысла рисковать – мне самому уже очень далеко за пятьдесят.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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