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Козацтву бути: 106 років тому підписано Універсал гетьмана Скоропадського

Козацтву бути: 106 років тому підписано Універсал гетьмана Скоропадського

16 жовтня 1918 року гетьман Павло Скоропадський затвердив ухвалений Радою міністрів Української Держави закон про відновлення українського козацтва і видав відповідний універсал.

106 років тому було підписано Універсал гетьмана Скоропадського про відродження козацтва: «Для укріплення сили держави Української нашої відродити козацтво по всіх місцях його історичного існування на Україні, покладаючись в основі його відродження на ті козацько-лицарські традиції, що їх донесла нам історія наша з епохи минулої боротьби козацької України за свою свободу».

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козачество

Гетьман Павло Скоропадський і фрагмент публікації Універсалу про відродження українського козацтва в офіційній газеті «Державний вісник» (16 жовтня 1918 року. № 59)

З історичних джерел відомо, що питання про відродження козацтва виникло одразу після проголошення Скоропадського гетьманом України. Уже в перших його законодавчих актах – «Грамоті до всього українського народу» та «Законах про тимчасовий державний устрій України», окремо виокремлюється така категорія громадян як козаки.

ЗУ тексті Універсалу зазначено, що «козацтво в Україні очолює ясновельможний пан гетьман». Вступ до козацьких громад був добровільним. З-поміж інших громадян України до козацтва приймалися тільки особи православної віри. При гетьмані утворювалася Велика козача рада, у восьми регіонах – місцеві козачі ради.

Невдовзі до козацького стану було записано близько 150 тисяч родин.

«Вас, козаки, – нащадки славних лицарів запорожців, Ми призиваємо з честю носити даровані нами козацькі жупани і добре дбати про те, щоб соромом і ганьбою не покрити їх і клейнодів козацьких та тих великих славетних сторінок нашої історії, якими ми дотепер пишалися, – йшлося в гетьманському універсалі. – Нехай тіні великих предків наших дадуть усім нам силу й міць правдиво й чесно виконати те завдання, що тепер стоїть перед Нами й Державою Українською».

Цього ж дня Рада міністрів Української держави затвердила внесене міністром внутрішніх справ положення про організацію добровільних дружин і постановила асигнувати 5 мільйонів рублів авансом на їх створення.

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