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Коронавирус: в ВОЗ назвали наиболее вероятный источник распространения COVID-19

Коронавирус: в ВОЗ назвали наиболее вероятный источник распространения COVID-19

Коронавирус мог начать свое распространение через летучих мышей. А местом распространения COVID-19 изначально мог стать Юг Китая или Юго-Восточная Азия. 

Об этом член международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак заявил в интервью The New York Times.

“Я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав затем на ферму диких животных”, – сказал Дасзак.

И уже от летучих мышей коронавирус мог подхватить сотрудник фермы или обитатели таких ферм: хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветты.

Эта гипотеза получила наибольшую поддержку китайских ученых и участников миссии ВОЗ в Китае во время совместного обсуждения проблемы.

Напомним, в Одессе проводят эксперимент с антителами к коронавирусу.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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