Коронавирус в Одесской области: 8 декабря выздоровели более 4 тыс человек

По состоянию на утро среды, 8 декабря 2021 года, согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом и умерших от болезни в Одесской области по сравнению с предыдущими сутками уменьшилось. Зато выздоровевших намного больше.
Коронавирус в Одесской области 8 декабря
По данным Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины, за сутки в Одесской области зарегистрировано 284 новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее их отмечалось 368.
За прошедшие сутки зарегистрировано 13 смертей от коронавирусной болезни против 23 случаев сутками ранее. Всего от COVID-19 скончались 5344 жителя области.
Выздоровели от COVID-19 4085 человек. Продолжают болеть 37 025 человек.
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Коронавирус в Украине 8 декабря
По информации МОЗ, в целом по Украине за прошедшие сутки зафиксировано 9 371 новый случай COVID-19. Днем ранее их отмечалось 8 655.
За сутки от последствий COVID-19 в Украине умерли 450 больных против 467 днем ранее. Всего с начала пандемии в Украине от последствий COVID-19 умерли 89 436 человек.
Напомним, что с 7 декабря 2021 Одесса перешла в «желтую» зону карантинных ограничений, не такую строгую, как «красная», в которой регион находился до этого.
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