Коронавирус в Одесской области 8 октября: число заразившихся неуклонно растет

По состоянию на утро пятницы, 8 октября 2021 года, в Одесской области выявили 1418 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19) против 1059 сутками ранее.

Коронавирус в Одессе и области

По данным Министерства охраны здоровья Украины, на сегодняшний день число зараженных COVID-19 в Одесской области выросло до 160 233. За сутки умерли 6 больных, выздоровели 303 человека.

COVID-19 в Украине

В Украине на утро 8 октября официально подтверждено 16 362 случая COVID-19 (днем ранее их было 15 125).

Таким образом, на сегодня в стране 2 514 005 зараженных COVID-19. За сутки скончался 241 больной, выздоровели 4 720 человек.

Напомним, на утро четверга, 7 октября, сообщалось о 1059 новых случаях коронавирусной болезни в Одесской области. Сутками ранее умерли 43 больных.

Также напомним, что в Одесскую детскую областную больницу поступили препараты для лечения COVID-19.

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