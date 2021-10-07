По состоянию на утро четверга, 7 октября 2021 года, в Одесской области официально выявлено 1059 новых случаев коронавирусной болезни, 43 человека умерли.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Коронавирус в Одессе и области

По данным Минздрава, с учетом последних данных, общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в Одесской области выросло до 158 815.

За сутки заболели 1059 (вчера 1076) человек, 43 человека умерли (вчера 38). Всего болезнь забрала жизни 3389 жителей региона. Выздоровели всего 42 больных.

Коронавирус в Украине

В Украине на утро 6 октября официально подтверждено 15125 случаев COVID-19 (днем ранее их было 12662). Умерли 314 (вчера 320) украинцев, выздоровели 4380.

Всего в стране теперь насчитывается 2 497 643 зарегистрированных случаев болезни. С момента начала пандемии коронавирус забрал жизни 57 840 украинцев.

Напомним, на утро среды, 6 октября, сообщалось о 1076 выявленных случаях коронавируса в Одесской области и 38 смертях от этой болезни.

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