Коронавирус в Одесской области 8 января: за сутки никто не умер и не выздоровел

По состоянию на утро субботы, 8 января 2022 года, в Одесской области, как и в Украине в целом, количество новых случаев коронавируса снизилось. Впрочем, это вполне можно объяснить тем, что накануне был официальный выходной и тестов на ковид по определению делалось меньше.

Коронавирус в Одесской области 8 января

По данным Министерства охраны здоровья Украины (МОЗ), за минувшие сутки, 7 января, в Одесской области зарегистрировали 197 новых случаев коронавируса тогда как сутками ранее таковых было 228. Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в области достигло 241 665 человек.

Случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в регионе не отмечалось (всего с начала пандемии таковых 5605 человек), равно как и новых случаев выздоровления от COVID-19 (всего от коронавирусной болезни выздоровели 226 407 жителей Одесчины). Продолжают болеть 9 653 человека.

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Коронавирус в Украине 8 января

Согласно официальной информации МОЗ, в целом в Украине на утро 8 января официально насчитывается 3 195 официально подтвержденных случаев коронавирусной болезни против 7 177 днем ранее. Всего в стране на сегодня 3 699 663 зараженных COVID-19.

За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 76 больных (сутками ранее – 192). Всего с начала пандемии в стране скончались от последствий COVID-19 97 164 человека.

За сутки выздоровели 1 942 человека (днем ранее – 5 595). Всего, по данным МОЗ, ковид в Украине успешно одолели 3 508 451 человек.

Напомним, на утро пятницы, 7 января, в Одесской области снизилось число зарегистрированных случаев COVID-19. А вот умерли больных больше, чем сутками ранее.

Также стоит напомнить, что самый эффективный способ избежать этого опасного заболевания и уменьшить последствия пандемии на сегодняшний день – это вакцинация. И в субботу и воскресенье, 8 и 9 января, в Одессе и Одесской области будут работать пункты массовой вакцинации. Их адреса можно узнать ЗДЕСЬ.

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