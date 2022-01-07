Коронавирус в Одесской области 7 января: заболевших меньше, умерших больше

По состоянию на утро пятницы, 7 января 2022 года, в Одесской области снизилось чило зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. А вот умерло больных больше, чем сутками ранее.

Коронавирус в Одесской области 7 января

По информации Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки в Одесской области зарегистрировали 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией против 379 сутками ранее.

За сутки в Одесской области умерли 8 больных – днем ранее было на одного умершего меньше. А всего с начала пандемии от коронавируса скончались 5 605 жителей области.

При этом стоит отметить, что количество выздоровевших от коронавирусной болезни все же больше – 342 за прошедшие сутки (днем ранее – 818). Все еще болеют 9 456 жителей области.

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Коронавирус в Украине 7 января

По данным Минздрава, на утро 7 января в Украине официально зарегистрировано 7 177 новых случая COVID-19 тогда как днем ранее их отмечалось 6 632.

За сутки от коронавирусной болезни умерли 192 украинца (сутками ранее было 273). В целом с начала пандемии в Украине от последствий COVID-19 скончались 97 088 больных.

Между тем, выздоровели от последствий ковид 5 595 человек за прошедшие сутки, тогда как накануне их было 9 121.

Напомним, что на утро четверга, 6 января 2022 года, в Одесской области коронавирусом заболели 379 жителей региона, 7 больных скончались.

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