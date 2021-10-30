Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в Одесской области 30 октября: ситуация стабильно сложная

Коронавирус в Одесской области 30 октября: ситуация стабильно сложная

По данным Министерства охраны здоровья Украины, на утро субботы, 30 октября 2021 года, в Одесской области отмечено 1 973 новых случая коронавирусной болезни тогда как днем ранее их было 2 156.

Коронавирус в Одесской области

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Минздрав информирует, что на сегодняшний день число зараженных COVID-19 в Одесской области достигло 191 319 человек.

За прошедшие сутки умерли 35 больных (в целом с начала пандемии 4 046); выздоровели 300 человек (всего их на сегодня 148 577), продолжают болеть 38 696 жителей региона.

Таким образом, эпидемиологическая ситуация в Одесской области остается сложной.

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Коронавирус в Украине

За сутки, 29 октября 2021 года, в Украине выявили 26 198 подтвержденных случаев COVID-19 против 26 870 днем ранее. А всего с начала пандемии в стране заболели коронавирусной болезнью 2 904 872 человека.

За прошедшие сутки скончался 541 больной (всего с начала пандемии 67 393 человека); выздоровели 9 449 человек (всего 2 430 944).

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что на утро 29 октября в Одесской области зарегистрировали 2 156 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 против 2 296 сутками ранее.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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