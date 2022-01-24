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Коронавирус в Одесской области 24 января: расслабляться рано

Коронавирус в Одесской области 24 января: расслабляться рано

По состоянию на утро понедельника, 24 января 2022 года, в Украине и, в частности, в Одесской области, как это обычно бывает в выходные дни, отмечено меньше случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Но в целом заболеваемость остается достаточно высокой, и зараженных намного больше, чем выздоровевших. Так что расслабляться пока что рано.

Коронавирус в Одесской области 24 января

Рецепты

По данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки, 23 января, в Одесской области официально выявили 670 новых случаев заражения коронавирусом против 808 днем ранее. Таким образом общее число зараженных на сегодняшний день составляет 249 822 человека.

При этом случаев смерти от коронавирусной болезни за прошедшие сутки не регистрировалось (днем ранее их было 3). А в целом в регионе от COVID-19 скончались 5 684 больных.

Число выздоровевших от этой опасной болезни за прошедшие сутки немного увеличилось: так, если днем ранее сообщалось лишь о 41 выздоровевшем, то на утро понедельника таких случаев уже 88. Между тем, и эта цифра намного меньше количества заболевших, то есть говорить о положительной динамике пока что не приходится. Всего с начала пандемии COVID-19 коварный вирус успешно побороли 231 848 жителей Одесской области. Продолжают болеть 12 290 человек.

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Коронавирус в Украине 24 января

В целом по Украине на утро 24 января, по информации Минздрава, официально зарегистрировано 12 915 новых случае заражения COVID-19 тогда как сутками ранее таковых отмечалось 15 444. А всего с начала пандемии в стране заразились «ковидом» 3 870 370 человек.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 67 больных против 86 днем ранее. А всего с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 99 282 украинцев.

При этом выздоровели от коронавирусной инфекции 2 430 человек за сутки (всего с начала пандемии 3 585 338).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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