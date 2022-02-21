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Коронавирус в Одесской области 21 февраля: новых случаев заражения по-прежнему немало

Коронавирус в Одесской области 21 февраля: новых случаев заражения по-прежнему немало

По состоянию на утро понедельника, 21 февраля 2022 года, в Одесской области хоть и не намного, но выросло число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 тогда как в целом по Украине отмечается снижение данного показателя, что, впрочем, вполне может быть следствием «спада выходного дня». А в целом заболеваемость все еще держится на достаточно высоком уровне.

Коронавирус в Одесской области 21 февраля

Рецепты

По данным Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины, за прошедшие сутки, 20 февраля, в Одесской области выявили 1011 новых случаев заражения COVID-19 против 953 днем ранее. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 321 620 зараженных.

За сутки в Одесской области от последствий COVID-19 умерли 9 больных (сутками ранее о случаях смерти от коронавирусной болезни не сообщалось). Всего с начала пандемии коронавирус забрал 5881 жизней жителей Одесчины.

Выздоровели лишь 676 человек за сутки (всего таковых 241 103), продолжают болеть 74 636 жителей области.

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Коронавирус в Украине 21 февраля

По информации МОЗ, в Украине за минувшие сутки официально зарегистрировано 13 562 новых случая коронавируса тогда как днем ранее их отмечалось 17 448. Общее число зараженных в стране на сегодняшний день – 4 734 333.

За сутки умерли 127 больных (сутками ранее – 22). А всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 104 645 наших соотечественников.

Между тем, выздоровевших за сутки немного больше, чем заразившихся – 13 904 человек (днем ранее – 11 963, всего с начала пандемии – 3 952 363). Активных больных в стране на сегодняшний день – 677 325.

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Напоминаем, что на сегодняшний день вакцинация от COVID-19 – самый эффективный способ избежать тяжелого течения болезни и уменьшить последствия пандемии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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